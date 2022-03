A Wiesmann még 2019 augusztusában jelentette be visszatérését, amikor egy vadonatúj sportkocsit lengettek be. A Gecko azonban sosem valósult meg sorozatgyártású járműként, és most a német sportautó-márka újabb próbálkozásra készül. A németországi Dulmen városában székelő autógyártó kiadta az első teaser képeket és egy rövid videót az úgynevezett Project Thunderballról.

A fotókat kísérő hivatalos sajtóközlemény megerősíti, hogy a Wiesmannt továbbra is Roheen Berry nemzetközi vállalkozó finanszírozza. A felvételek egy olyan roadstert mutatnak be, amelynek formája nagyon tipikus a Wiesmann autóktól - hosszú motorháztető, rövid első túlnyúlás, hosszú hátsó túlnyúlás és nagyon kompakt utastér. A vállalat szerint ez lesz az új korszak modellje, amely megtartja "a Wiesmann DNS-ét, az időtlen formatervezési eleganciát, amely lenyűgöző, mégis kifinomult teljesítménnyel párosul".

3 Fotó

A hajtásláncról és annak specifikációiról sajnos nem sokat tudni. Roheen Berry nyilatkozatából ítélve azonban meglepetés lehet a motorháztető alatt. "Miközben az autóipar az elmúlt évszázad legnagyobb forradalmán megy keresztül, nem is lehetne jobb alkalom arra, hogy bejelentse egy felfrissített, újjászületett és feltöltött autós ikon visszatérését" - mondta. Talán egy villamosított Wiesmann?

Ezt egyelőre nem tudjuk megerősíteni, de érdemes megemlíteni, hogy a Geckót a BMW-től származó 4,4 literes, duplaturbós V8-as motorral tervezték, amelyhez nyolcfokozatú automata váltó társul. Amikor 2019 nyarán bemutatták az első részleteket a sportautóról, azt közölték, hogy a kupé mindössze 3,5 másodperc alatt éri el a 100 kilométer/órás sebességet. Ismétlem, egyelőre nem láttunk szériapéldányt az autóból, így ezek a számok csak tájékoztató jellegűek.

Visszatérve a Project Thunderballra, Roheen Berry azt is mondta, hogy "ez a Wiesmann illik a 21. századba, és ez még csak a kezdet". Remélhetőleg ez azt jelenti, hogy ez az autó eljut a gyártásba, és további új modellek követik majd. "A teljes részleteket" hamarosan nyilvánosságra hozzák, ígéri a Wiesmann.

