A Mansory ismét munkába állt. Ezúttal a Ferrari F8 Spider volt az alany, amely most új karbon alkatrészekkel mutatja meg vad oldalát. Mintha egy széria sportautó Maranellóból nem lenne már így is elég szenzációs...

Az átalakítás egy úgynevezett "soft kit", mivel a Mansory nem változtatott az eredeti karosszériaelemeken. Ehelyett a szénszálas alkatrészeket a hagyományos piros színnel ellentétes sárga elemekkel látták el.

19 Fotó

Ezek a fejlesztések az F8 Tributo nevű kupé változathoz is elérhetőek, és mindkettőhöz rengeteg alkatrész van. Ezek közé tartozik egy markáns első splitter, vaskos szélesítések az oldalszoknyákhoz és egy masszív, kétrészes diffúzor.

A tuner az oldalsó tükörsapkákat is szívesen mártja karbonba, és egy újabb hátsó spoilert is beszerelt. Az ajtókilincsektől a motortérig a Mansory mindenhol használta a könnyűsúlyú anyagot. Hátul a középre szerelt V8-as motor hűtésére szolgáló légbeömlőknél is észrevehető. Az utolsó simításként a Mansory eltávolította a szériafelniket, hogy helyet adjon saját fekete keréktárcsáinak, amelyek hátul 22, elöl 21 colosak.

Az ikerturbós 3,9 literes motort átdolgozták, hogy 880 lóerőt és hatalmas, 960 newtonméteres nyomatékot adjon le. Ennek köszönhetően a Ferrari F8 Spider mindössze 2,6 másodperc alatt éri el álló helyzetből a 100 km/órás sebességet. Ez 0,3 másodperccel kevesebb, mint a normál sprintidő. És bár a végsebességet nem említik, valószínűleg magasabb, mint a normál modellé (340 km/h).

Kíváncsiak vagyunk, hogy vajon hogyan nézne ki egy teljesen Mansory által tervezett autó, anélkül, hogy a tunert a donor autó arányai korlátoznák. A projektjeik már így is őrültek, de egy nulláról tervezett autóhoz képest ez az F8 Spider valószínűleg banálisnak tűnne.

Mindeközben a Ferrari és a Lamborghini is reagált az ukrán háborúra, hogy hogyan, azt itt lehet elolvasni.