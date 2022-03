Szinte mindenki tudja, hogy a súly a teljesítmény ellensége, beleértve a BMW-t is. Az M5 CS-t úgy fejlesztették ki, hogy jelentős 70 kilogrammot dobott le, de még mindig nehéz autó. A szuperszedán 1825 kg-ot nyom, és a következő generációs modell a plug-in hibrid hajtáslánc miatt jó eséllyel még kövérebb lesz. A mérnökök több karbontt is beledobhatnának, de ez tovább növelné az árat.

Nem annyira tragikus azért a helyzet, hiszen a villanymotor növeli az összteljesítményt, míg az akkumulátorcsomag jelentősen befolyásolhatja a hatékonyságot. Olyannyira, hogy az új BMW M5 akár teljesen elektromos használatra is alkalmas lenne. Ez nem egy vad feltételezés részünkről, hiszen az AMG E63 riválisa várhatóan a Concept XM PHEV beállítását örökli majd, amely 80 kilométert ígért benzin kortyolgatása nélkül.

22 Fotó

A várhatóan 2023-as debütálás előtt a megújult M5-öst Észak-Európában kapták lencsevégre a szériakarosszériát viselve. Hiányoznak azonban a végleges lámpák, míg a külsőt ügyesen rejtik extra álcázó rétegekkel, amelyeket szegecsek tartanak a helyén. Mintha az első ajtókon és a hátsó lökhárítón lévő "Hybrid" matricák nem lennének elég nyilvánvalóak, a prototípus bal első sárvédőjén a töltőcsatlakozó sapkája díszeleg.

A fékek puszta mérete alapján is könnyen felismerhető, hogy ez a teljes értékű M modell, és most nem csak az első fékekről beszélünk, hiszen a hátsó tárcsák is elég vaskosak. Hátul a négyes kipufogó tipikus M-es vonás, bár ez a közeljövőben változni fog. Hogy miért? Mert az M Performance modellek is átveszik majd az agresszívabb megjelenést, 2023-tól az X1 M35i modellel.

Szerencsére a következő 5-ös sorozat / M5 nem kapja meg a néhány közelmúltbeli BMW-nél látott, rendkívül vitatott veserács-dizájnt. Kölcsönveszi viszont az újabb modellekre szerelt süllyesztett ajtókilincseket, míg a hátsó része egy kicsivel rövidebbnek tűnik, a csomagtérfedél pedig szögletesebb lesz. Az a benyomásunk, hogy az oldalszoknyák nagyobbak, talán azért, mert az akkumulátorcsomagot a tengelyek közé szerelik a jobb súlyelosztás érdekében.

Az M5 villamosítása mellett a BMW az i5 bevezetésével tulajdonképpen teljesen kivezeti a belsőégésű motort. Az EV-modell jövőre érkezik a hagyományos hajtású 5-ös sorozattal együtt, a hatótávnövelő pedig 2024-re van kitűzve.

