Több mint két évtizedes várakozás után a Volkswagen a héten Párizsban végre bemutatta az elektromos furgont, a gyártásra kész ID.Buzzt. A Cargo munkagép mellett a normál tengelytávú modell mutatkozott be. Az Egyesült Államokban már most ígéretet kaptak egy nyújtott változat 2024-es bemutatására, nagyjából egy évvel később érkezik egy lakókocsi is.

Mit tart még napirenden a VW a Microbus elektromos felélesztése kapcsán? A Top Gear magazin úgy értesült, hogy egy kétmotoros, összkerékhajtású változat is csatlakozik majd valamikor a kínálathoz. Ez nem meglepő, hiszen a hardver már elérhető az ID.4 GTX és ID.5 GTX SUV-kban, amelyek 300 lóerő körüli teljesítményt kaptak.

Érdekes módon a jelek szerint tervben van egy ID. Buzz Pure nevű variáns is, amely belépő szintű felszereltségként szolgálna. Állítólag ez csak ötüléses elrendezéssel érkezik majd, ami azt jelenti, hogy a vásárlók nem rendelhetik meg az opcionális három első üléssel. A drágább változat 77 kWh-s akkumulátora helyett egy kisebb, 58 kWh-s csomagot kap - nettó kapacitásról beszélünk, mivel a bruttó kapacitás 82 kWh, illetve 62 kWh. A nem Amerikának szánt ID.3 esetében a VW még kisebb, 55 kWh-s akkumulátort árul, amiből csak 45 kWh használható.

A spektrum másik végén, a korábban említett hosszú tengelytávú modellben a tengelyek között több hely lesz a nagyobb akkumulátornak. A VW az Autocarnak elmondta, hogy 111 kWh-s csomag lesz benne.

Az ID.Buzz nem csak az ID.3-as, ID.4-es és ID.5-ös modellekhez csatlakozik majd Európában, hanem az újjáéledő e-Up!-hoz is. A VW belépőszintű villanyautója ismét megrendelhető az öreg kontinensen, miután a vállalat felszámolta a lemaradást. Napjai azonban meg vannak számlálva, mivel az ID.Life koncepció 2025-ben érkezik az elsőkerekes MEB Small platformon.

Az évtized közepére tovább bővül a kínálat az ID.Vizzionnal, amely az ID.Space Vizzion utódjaként kombi változatot kaphat. A VW kínálatának csúcsán a "Trinity" áll majd, egy szedán (vagy liftback), amely 2026-ban érkezik egy újonnan épített, 2,2 milliárd dolláros wolfsburgi gyárból.

