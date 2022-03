A Stellantis vezérigazgatója, Carlos Tavares nemrégiben aggodalmát fejezte ki az új autók világszerte igen magas árai miatt. A csoport egyik elképzelése ennek ellensúlyozására a megfizethető árú és kis méretű elektromos járművek új hulláma, de ezek csak az évtized későbbi szakaszában kerülnek forgalomba. Az alternatíva addig? Például a Fiat Panda.

Az olasz városi autó 2020-ban ünnepelte 40. születésnapját, és a 2021-es modellévre kisebb átalakítást kapott a Fiattól. Tehát még mindig van benne pár év. Egy új cikk szerint legalább 2026-ig lesz lehetőség megvásárolni. Nem tudjuk, mi lesz utána, de a kisautó így még négy évig a piacon lesz.

A Reuters hírügynökség jelentése szerint a Panda 2026-ig a Fiat dél-olaszországi, pomiglianói üzemében készül majd. Ezt az információt a jelek szerint a fémipari szakszervezetek is megerősítették az autógyártó képviselőivel folytatott megbeszélést követően. A pomiglianói gyárban hamarosan megkezdődik az új Alfa Romeo Tonale összeszerelése is, ami tovább növeli a már most is zsúfolt üzem termelését.

A Fiat Panda jelenlegi generációja 2011-ben jelent meg, és továbbra is a márka egyik legkelendőbb modellje. Az FCA Mini platformjára épül, és az alapot megosztja például a Lancia Ypsilonnal és a Fiat 500-zal.

A szakszervezetek azt is elmondták a Reutersnek, hogy a Stellantis egy új akkumulátorgyár építésén dolgozik Olaszországban. A Mercedes-Benzzel és a Total Energiesszel közös vállalkozásban épül ez majd, és a dél-olaszországi Termoli közelében lesz. Ez lenne a Stellantis harmadik európai akkumulátorgyára a korábban bejelentett franciaországi és németországi gyártóüzemek után.

