Tavaly februárban jelentették be, hogy a Magyar Földgáztároló Zrt. a Nemzeti Hidrogén Stratégiával összhangban az Akvamarin projekt keretében egy 2,5 megawatt összteljesítményű elektrolizáló rendszert és a hozzá tartozó hidrogéngáz-előkészítő technológiát létesít a Kardoskúti Földalatti Gáztárolón.

A Magyarországon így elsőként komoly kapacitással zöldhidrogént előállító vállalat fontosnak tartja a hidrogén technológiával kapcsolatos felhasználói ismeretek megszerzését is, ezért az országban elsőként rendszeresít flottájában egy zéró emissziós, melléktermékként tiszta vizet kibocsátó, hidrogén üzemanyagcellás elektromos Toyota Mirait.

A hidrogén üzemanyagcellás elektromos járművek nem csupán a személyautók, hanem a tömegközlekedés és a közúti áruszállítás területén is fontos szerepet tölthetnek majd be, elterjedésükhöz ugyanakkor természetesen szükség van a hazai hidrogén töltőállomás infrastruktúra kialakítására is, ami már meg is kezdődött.

A tervek szerint a közeljövőben több közforgalmú töltőállomás is nyílik majd Magyarországon, így egyre több vállalat és magánszemély kezdheti meg a jövő abszolút zöld technológiájával való ismerkedést.

