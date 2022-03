A Renault vezérigazgatója, Luca de Meo a Frankfurter Allgemeine Zeitungnak adott interjújában fogalmazta meg kissé sarkos, ugyanakkor jogos mondanivalóját, amit aztán egyből meg is magyarázott.

Habár első olvasatra furcsa lehet de Meo véleménye, hiszen egyrészt a cégcsoportnak számos elektromos modellje van, másrészről pedig a Renault Megane E-tech Electric éppen most szerezte meg a második helyet az Év Autója szavazáson.

A Renault-vezér azonban úgy gondolja, hogy hiába értek rekordmagasságba az európai üzemanyagárak, az otthoni töltési lehetőség hiánya esetén könnyen csalódást okozhat az elektromos autók használata, aminek kútoszlopon való töltése szintén egyre drágább mulatság.

Persze ezzel együtt is dicsérte magát a technológiát, illetve elődeit is, akik időben és nem kevés pénzzel szálltak be a technológia fejlesztésébe, ami még most is komoly előnyt jelent a Renault számára - számolt be blogján Várkonyi Gábor autópiaci szakértő.

