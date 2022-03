Ugyan a Ford vezeti a pickup-ranglistát az Egyesült Államokban, sőt, a Dodge és a Chevrolet is komoly eladásokat produkál, ám ez nem jelenti azt, hogy hátradőlhetnek, hiszen tavaly egy régi motoros is megújult, és egy friss szereplő is érkezett a piacra.

Most az utóbbi kettő mérte össze tudását terepen, hogy kiderüljön, a 3,5 literes V6-os motorral szerelt, amúgy öntöltő hibridként is elérhető Toyota, vagy a 835 lóerős, és mintegy 1228 Nm (!) maximális nyomatékkal bíró villanyos Rivian bírja-e jobban a strapát.

Az persze sok meglepetést nem jelentett, hogy mindkét modell sikerrel vette a tesztpályák akadályait, ugyanakkor a R1T légrugós futóműve, és az emiatt akár 38 centisre is megemelhető hasmagassága, valamint az óriási nyomatéka komoly előnyt jelentett. Tömege miatt azonban nehezebben boldogult mély hóban, illetve a lejtőn is hajlamos volt vissza-visszacsúszni.

A Tundra ezzel szemben ügyesebben mozgott a hóban, és a tapadási viszonyokat is jobban lehetett érzékelni, mint elektromos konkurensénél. A 24 centis hasmagasság, a kisebb kerekek és a nagyobb tengelytáv viszont a lépcsőzetes terepet hátrányt jelentett.

Az sem mellékes, hogy a két modell között jelentős árkülönbség van, míg a Rivian Adventure-csomaggal átszámítva 28 millió forintba kerülne, addig a Toyota a TRD Off-Road csomaggal 23 millióba – számolt be róla a Smartermedia.

