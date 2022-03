A Ferrari és a Lamborghini is arról adtak ki közleményt, hogy „minden orosz üzletüket felfüggesztik.” Előbbi egymillió eurót ajánlott fel az ukránok támogatására és utóbbi is elkötelezte magát támogatás mellett, bár pontos összeget nem is említettek, a Lamborghini összességében ködösebben fogalmazott azzal kapcsolatban, pontosan mit tesznek.

A cég arról ír, az általuk küldött segély közvetlenül a VW-csoport partnerének, az ENSZ Menekültügyi Bizottságának megy, orosz ügyleteikről viszont csak annyit írtak, hogy „függőben maradnak.” Azért a háború áldozataival való együttérzésüket legalább kifejezték: „Az Automobili Lamborghinit mélyen elszomorítják az ukrán események és súlyos aggodalommal figyelik a történéseket. Az ellenségeskedés gyors befejezésében és a diplomácia útjára való visszatérésben reménykedünk.”

Hasonló közleményt adott ki sok másik gyártó, köztük a Volkswagen, a Porsche, a Chevrolet és a Ford is, a Ferrari azonban egy lépéssel tovább ment és minden, az orosz piacra szánt modell értékesítését és gyártását leállították további értesítésig.

A cég egymillió eurós adománnyal is hozzájárul az „Ukrajnában létesített nemzetközi humanitárius kezdeményezések működéséhez és az olasz területeken a menekültek fogadását biztosító helyi kezdeményezésekhez.” Utóbbiba a Maranello környékére érkező ukránok elszállásolása is beletartozik.

