Történt ugyanis, hogy Vincent Yu szókimondó lánya gyakorlatilag „pénzes baromnak” nevezte az apját, szemrehányásként pedig még azt is hozzáfűzte, hogy „a büdös autójával még a környezetet is szennyezi”.

Több sem kellett Vincentnek, úgy döntött, hogy elektromos autó vásárlása helyett inkább kedvencét alakítja át. A 2015-ös Rolls-Royce Ghost persze nem éppen az az autó, amibe csak úgy belepattinthatunk egy villanymotort, és minden megy tovább.

Így aztán a férfi elképzeléséből végül csaknem négy év után lett valóság, a 6,6 literes V12-est pedig egy Tesla motorra cserélte le. Bevallása szerint a csomagtér nagy részét is felemésztő akkupakk mintegy 500 kilométernyi hatótávot biztosít – számolt be róla a vezess.hu.

Aki azt várja, hogy az őrület happy enddel végződött, azt sajnos el kell, hogy szomorítsuk, hiszen Vincent horribilis összegeket költött a projektre, ami miatt el kellett adnia a házát, és még a felesége is elvált tőle.

„Elégedett vagyok, ha csak egy embert is megnevetett a sztorim, miközben a klímaváltozást is eszébe juttatom vele” – mondta Yu, akinek a volt házastársa is biztosan jót mulatott a történeten.

Mindenesetre legalább valamiféle haszna is lett az átalakításnak, ugyanis Vincent „Mars Power Technology” néven céget is alapított, hogy ezentúl üzletszerűen végezhesse a hasonló átalakításokat.

/A borítókép illusztráció!/

Sorhatos motorral debütál a Mazda első plug-in hibridje, a CX-60, itt írtunk róla.