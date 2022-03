A Google Utcakép szolgáltatása 2013 óta érhető el Magyarországon is, a keresőóriás pedig most döntött úgy, hogy ideje felfrissíteni néhány hazai várost is.

Az elkövetkezendő hónapokban a Dunántúlon Sopron, Székesfehér, Szekszárd, Pécs, Veszprém és Ajka városát, az ország keleti felében pedig többek között Békéscsabát, Szegedet, Karcagot, Debrecent és Tiszaújvárost is körbejárják majd a kamerás autók.

A Google nem csupán az utcákat, hanem több magyar város gyalogos zónáit, illetve más, autóval nem megközelíthető részeit is rögzíti – írja a kreszvaltozas.hu.

Ugyanakkor arra nagyon ügyelnek, hogy védjék a személyiségi jogokat, így továbbra sem lesznek felismerhetők sem a járókelők, sem pedig a járművek rendszámai a Google Utcaképben.

