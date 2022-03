Az új Mercedes-AMG GT Coupe legújabb szereplése a közelgő Grand Tourer két ízét mutatja be. Kémeink úgy sejtik, hogy ezek a GT 53 és GT 63 változatok. Az álcázás mindkét jármű elején azonos. Az egyetlen szembetűnő különbség, hogy az általunk a GT 53-asnak vélt autó sárga tetőt kapott, a GT 63-as pedig fehéret.

Az oldalak mentén a GT 53-asnak öt párosküllős kitöltésű kerekei vannak. A GT 63-ason lévő kerekek feketék, és öt pár Y alakú küllősorral rendelkeznek. Mindkettő nagy féktárcsákkal és arany féknyergekkel rendelkezik.

29 Fotó

Hátul a GT 53 a diffúzor mindkét oldalán egy-egy pár kör alakú kipufogónyílással rendelkezik. A GT 63 ezeket a csöveket trapéz alakú kivezetésekre cseréli. Egyébként a két modell kialakítása megegyezik.

Az AMG GT Coupé az új SL-osztállyal osztozik a platformján. Gorden Wagener, a Mercedes formatervezési vezetője tavaly a Road & Tracknek azt mondta, hogy a vállalat készül a két modell megkülönböztetésére. Az SL-t úgy fejlesztették ki, hogy egy olyan roadster legyen, amellyel kényelmes, fényűző körutazásra lehet menni. A GT Coupe a sportosabb vezetési modort kereső vásárlók számára töltötte be ezt a szerepet.

Az AMG GT Coupe valószínűleg kevesebbet fog nyomni, mint az új SL, mivel a roadster motorral működtethető lágytetője helyett fix tetőt használ. A belső térről még nincsenek fotóink, de egy pletyka szerint a kabrió 2+2-es elrendezése helyett a kupé tisztán kétüléses lesz. Ezzel a változtatással néhány kilótól szabadulhatnánk meg.

A motorháztető alatt a GT Coupé várhatóan a négyliteres, duplaturbós V8-as motorokat kínálja majd. Az SL-ben ezek az erőművek 469 lóerős és 577 lóerős teljesítménnyel állnak rendelkezésre. A kémfotók arról árulkodnak, hogy a Mercedes fejleszti az SL plug-in hibrid változatát is, és elképzelhető, hogy ez a kupéban is opció lehet. Ennek a változatnak a teljesítménye akár 800 lóerő is lehet.

Várhatóan valamikor idén debütál a GT Coupé, bár a Mercedes egyelőre nem kapkod a premier pontos időpontjának bejelentésével.

Mindeközben előkerült egy videó egy elhagyatott spanyol BMW-kereskedésről, ahol halomra állnak a klasszikus bömösök, még ha kicsit leharcolt állapotban is. A felvételt itt lehet megnézni.