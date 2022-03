A diplomata a Tesla fremonti üzemében találkozott a technokirállyal, ahol a Model S Plaidet is gyártják. Képeket is megosztott erről Twitteren, az egyiken Musk épp az Autopilotot mutatja be, se keze, se lába nincs a kormányon. Azt nem tudni, hogy az autóra az FSD csomag is telepítve volt-e.

Posztjában Gang egy „erős, de kényelmes” autóként írja le a Model S Plaidet. Két másik képe is van Muskkal, az egyiken éppen „inspiráló beszélgetést” folytatnak a vezérigazgatóval „autókról, csillagokról, az emberi agy kutatásáról, a földi élet értelméről és az űrbe vezető jövőről.”

A kínai meglepően fontos piaccá vált a Tesla számára azóta, hogy 2019 végén elkezdte a termelést a márka sanghaji gigagyára.

Az üzem évente 450 ezer egységet képes gyártani, melyek nagy része az eurázsiai kontinensen kerül exportra. Mára már minden második eladott Tesla Sanghajban készül.

