Az új GR 86 bőre alá egy 2,4-literes, négyhengeres szívómotort raktak, állítólag 228 lóerővel és 249 Nm-es nyomatékkal, azonban ahogy a cikk alján lévő tesztpados menetek mutatják, ez egy kicsit alulbecsült szám lehet. Az FTspeed nevű Youtube-csatorna kezei közé került nemrég egy új GR 86, akik a Paragon Performance tesztpadján mérették azt meg.

A kérdéses GR 86 mindössze kb. 800 km-t futott ekkor és összesen hétszer járatták csúcsra a tesztpadon. A végeredmény lenyűgöző. A GR 86 lóereje és nyomatéka is folyamatosan emelkedett, az utolsó menetben 215,54 lóerőt és 231,7 Nm-t teljesített, ami a hajtáslánc alatt elvesztett erőt is beleszámolva inkább 250 lóerő feletti teljesítményt jelent.

A videóban a műsorvezető elmondja, régi Scion FR-S-ét is kipróbálta ugyanezen a tesztpadon, az a kerekekre 170,95 lóerőt és 192 Nm-t juttatott el, ami annyit jelent, hogy ez az új modell legalább 45 lóerővel és 40 Nm-rel erősebb.

Persze akár turbófeltöltőkkel is elláthatta volna a Toyota a GR 86-ot, amivel még erősebb is lett volna, de akkor túl közel került volna a Suprához. Szerencsére a tuningcégek már most dolgoznak ezen helyettük, így várhatóan hamarosan új magasságokba tör a GR 86 teljesítménye.

