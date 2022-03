A középkategóriás szedánok eladásainak visszaesése több gyártót arra késztetett, hogy egyes piacokra korlátozza értékesítésüket, vagy teljesen elhagyja a szegmenst. A Volkswagen a Passat jelenlegi generációjának esetében az előbbit választotta, de a német autógyártó nem akarta megölni az egyik leghosszabb múltra tekintő márkanevét is.

A Volkswagen megoldása az, hogy Európa nagy részén megszünteti a szedán gyártását, és kombiként folytatja az autó vonalát. Elvégre a kombi karosszéria (Passat Variant néven) az öreg kontinensen bőven eladja a szedánt.

Kémfotós barátaink nemrég kiszúrták a következő generációs Passat Variantot, amint a széria karosszériával közlekedik. Az autó egyelőre álpaneleket visel, de ez nem akadályozott meg néhány kiadványt abban, hogy lerenderelje. A kolesa.ru munkához látott, és megmutatta, hogyan nézhet ki az újratervezett kombi, ha az összes álpanelt leveszik.

Az orosz kiadvány úgy véli, hogy a jövő Passatjának felfelé ívelő fényszórói lesznek, mint a Golfnak. Úgy tűnik, hogy a csak Kínában készülő Lamando L-ből is vannak elemek, bár nem ilyen extrém kinézetűek. A render a kémfotón látható autó karcsúbb tetővonalát és hosszabb ablakait is tükrözi. Ami a hátsó részt illeti, jó eséllyel teljes szélességű hátsó lámpákat és megdőlt csomagtérajtót kap. Kíváncsiak vagyunk arra is, hogyan nézhetnek ki a kisebb modellek, mivel a render inkább az R-Line-ra hasonlít.

Egyelőre a Passat következő generációja még korai fejlesztési szakaszban van. A hajtáslánc-választékáról kevés információnk van, de mi enyhehibrid benzinesre, plug-in hibridre és talán egy dízelre számítunk az európai piacokra. És bár a Passat jövője az Egyesült Államokban még ismeretlen, a felemelt Alltrack változatnak a crossoverek tömegét kellene megcéloznia.

Mindeközben a Volkswagen kiszámolta, mekkora károkat szenvedtek a két héttel ezelőtt kigyulladt, azóta el is süllyedt szállíthajón lévő autók pusztulásával. A részletekről itt írtunk.