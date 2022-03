Nincs hiány a különleges lakóautó ötletekből. Láttunk már teherautókat, pick-upokat és furgonokat otthonokká átalakítva. Vannak egy vagyonba kerülő átalakítások, de olcsó és kreatív átépítések is.

A mai lakókocsi az utóbbi kategóriába tartozik. A kanadai Nick és Reychel egy mentőautónak adtak új életet azzal, hogy olcsó lakókocsivá alakították át. A Chevy Express mentőautó körülbelül három hónap után kezdett el új munkájában üzemelni a házaspár elmondása szerint. Ha pedig a furgon vételárát is beleszámítjuk, az átalakítás teljes költsége körülbelül 12 000 dollár, vagyis kb. négymillió forint volt. Ha figyelembe vesszük az új lakóautók árát, ez elég kedvező.

Milyenek az életkörülmények az átalakított mentőautóban? Nick elismeri, hogy nem a legnagyobb belmagassággal rendelkezik, mivel a hátsó doboz kevesebb mint két méter magas. Nincs zuhanyzó a fedélzeten, és az ivóvízellátás is korlátozott. Vannak kompromisszumok, de ettől még ez egy meglehetősen hangulatos hely.

Azok, akik korábban mentőautók körül dolgoztak, talán egyetértenek abban, hogy Nick és Reychel remek munkát végzett a belső tér felújításában. A korlátozott hely miatt a házaspár azt mondja, hogy helytakarékos tárolóhelyeket alakítottak ki a belső térben. A kanapé ruhásszekrényként is funkcionál, a polcok pedig karcsúak, hogy maximalizálják a területet. A furgon lakókomfortjának fenntartásáról egy pár napelem gondoskodik.

Körülbelül egy évvel ezelőtt a pár tíz hónapig élt a használaton kívüli mentőautóban, mely többször is bejárta az Egyesült Államokat, az elmúlt néhány évben eljutott a nyugati partra és a Csendes-óceáni partvidék északnyugati részére is. Útjukat a Youtube-csatornájukon dokumentálták, és rávilágítottak a furgonos élet hullámhegyeire és mélypontjaira. Nem csak ezt, hanem az autó megépítését is filmre vették, ami talán inspirációt nyújthat azoknak, akik hasonlóra vetemednek.

Mindeközben a Volkswagen kiszámolta, mekkora károkat szenvedtek a két héttel ezelőtt kigyulladt, azóta el is süllyedt szállíthajón lévő autók pusztulásával. A részletekről itt írtunk.