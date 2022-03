A Porsche jelenleg a 911-es egy magasan ülő, rali ihlette változatát fejleszti, amely a hírek szerint a Dakar névre hallgat. Ha nem akarsz rá várni, vagy nincs rá pénzed, az osztrák Vagabund cég egy robusztus Safari átalakítást kínál az 1975 és 1991 közötti modellévekből származó Porsche 944 és 924 modellekhez. Az összes átalakítás ára 9 900 euró (jelenlegi árfolyamon kb. 3,7 millió forint).

A csomag tartalmazza a jármű 40 milliméterrel történő megemelését. Vannak új rugótányérok és hátsó lengéscsillapítók. A Vagabund az eredeti kerekeket fekete vagy arany színnel vonja be, és az ügyfelek választhatnak 205/70/R15 Maxxis Trepador vagy Bridgestone Dueler A/T gumiabroncsokat. A vevő egy hozzá illő, teljes méretű pótkereket is kap, amelyet a tetőcsomagtartóra szerelhet.

18 Fotó

Elöl a Vegabund új fényszórókat szerel fel, amely a vásárló választásától függően négy HELLA Rallye 1000 vagy Comet 500 lámpát használ. A cég UV-álló matricái díszítik a külsőt. Van egy készlet gumi sárvédőkészlet is. Belül egy rövid váltó található. A kormánykeréken egy Vegabund dudagomb köszönt minket.

Opcióként a cég hidraulikus kézifékkel, szöges gumikkal, önzáró differenciálművel, tekercsrugós felfüggesztés-fejlesztéssel és rozsdamentes acél kipufogóval kínálja a Safarit.

A Vegabund ezeket a munkákat az ausztriai Grazban található műhelyében végzi. A cég a honlapján azt javasolja az érdeklődőknek, hogy a Safari átalakításához küldjék el hozzájuk a 944-es vagy 924-es autójukat.

A 924 és 944 helyett sokkal gyakrabban látni régebbi 911-esek Safari átalakítását. A Singer még egy vad példányt is épített, amely a Dakar-rali győztes Porsche 953-asból merített ihletet. Magas hasmagassággal és hatalmas sárvédőkkel rendelkezett, a magasra húzott felfüggesztés minden sarkon kettős, állítható lengéscsillapítóval volt felszerelve. Az erőt egy ikerturbós, léghűtéses 3,6 literes hathengeres boxermotor adta, körülbelül 450 lóerőt.

A jármű miatt a Singerre megorrolt a német gyártó, mert az autón dombornyomott "Porsche" felirat volt látható. Az építőnek el kellett távolítania őket, hogy megfeleljen a német autógyártónak.

Mindeközben a Volkswagen kiszámolta, mekkora károkat szenvedtek a két héttel ezelőtt kigyulladt, azóta el is süllyedt szállíthajón lévő autók pusztulásával. A részletekről itt írtunk.