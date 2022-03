A Green Car Congress friss cikke szerint a Volkswagen átalakítja a műszaki fejlesztési (TD) részlegét, hogy sokkal nagyobb hangsúlyt fektessen a járműszoftverekre. A terv célja a fejlesztési idő jelentős csökkentése.

A VW szerint az új kezdeményezés a fejlesztési folyamat teljes átalakítását jelenti majd. A márka célzottan saját fejlesztésű és szabadalmaztatott elektromos járműplatformjára összpontosít majd, és a szoftverfejlesztés és -megvalósítás fellendítése révén az ügyfelek igényeinek jobb kielégítésére törekszik. A VW műszaki fejlesztésért felelős igazgatósági tagja, Thomas Ulbrich megosztotta:

"Ha az autó egyre inkább elektromos hajtású szoftvertermékké válik, akkor a fejlesztésének is minden dimenzióban fejlődnie kell. Azzal, hogy folyamatainkat és szervezetünket az alkatrészek helyett a rendszerekre és a funkciókra összpontosítjuk, a fejlesztést összekapcsoltabbá és hatékonyabbá tesszük. Inkább a szoftver az első, mint a hardver".

Ulbrich a továbbiakban elmondta, hogy a terv segítségével az autógyártó 25 százalékkal csökkenti a fejlesztési időt. Pontosabban a cél az lesz, hogy a fejlesztés a jelenlegi átlagosan 54 hónapos időtartam helyett 40 hónap alatt fejeződjön be.

Ha az autók nem lettek volna már eddig is sokkal jobban összekapcsolódva, és vitathatatlanul inkább olyanok, mint a kerekeken guruló számítógépek, az elektromos forradalom teljesen új szintre emelte ezt a koncepciót. Nem a Volkswagen az első vagy egyetlen autógyártó, aki erre a nyilvánvalónak tűnő felismerésre jutott. A GM és a Ford is hasonló stratégiát tervez követni.

A Volkswagen is folyamatosan jelent be különböző beruházásokat, hogy ne csak a létesítményeit, hanem a dolgozóit is felkészítse az autópiacon már javában zajló váltásra. Hosszú időbe telik azonban, mire minden dolgozóját felkészíti.

A márka szerint 2030-ra 4000 alkalmazottját képzik ki és készítik fel új készségekkel, hogy teljesen új munkakörökben tudjanak munkát vállalni. Ezen kívül 6000-8000 VW-munkás kap majd olyan képzést, amely segít a jelenlegi szakterületükön fejlődni.

A globális autóipari óriás a következő öt évben 800 millió eurót fektet be a Campus Sandkamp projektbe. A Green Car Congress szerint mintegy 4000 alkalmazottat foglalkoztatnak majd, és kifejezetten a "tervezés, koncepcióalkotás, felhasználói élmény, termékstratégia, modellsorozat, műszaki projektmenedzsment és a beszerzés, a pénzügy, a gyártástervezés, a minőségbiztosítás és az értékesítés projektcsapatainak tagjaira" összpontosítanak.

Mindezek hozzájárulnak majd a VW jövőbeli EV-platformjához, amelyet az SSP (Scalable Systems Platform) névvel illetnek. Az autógyártó Trinity projektjében debütál majd, amelyet 2026-ban kívánnak piacra dobni. Ezen kívül a Volkswagen a Digital Lifecycle Management rendszerekre összpontosít, amelyek magukban foglalják a levegőn keresztüli szoftverfrissítéseket és a felhasználói "igény szerinti funkciókat".

Mindezzel együtt a VW célja, hogy az EV piaci részesedését több mint 70%-kal növelje Európában. Célja továbbá, hogy az Egyesült Államokban és Kínában 50% feletti EV-piaci részesedést érjen el. A Volkswagen a villamosítás végső célja felé haladva a jövőben minden évben egy új, teljesen elektromos autót fog piacra dobni.

Mindeközben a Volkswagen kiszámolta, mekkora károkat szenvedtek a két héttel ezelőtt kigyulladt, azóta el is süllyedt szállíthajón lévő autók pusztulásával. A részletekről itt írtunk.