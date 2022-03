Egy évvel ezelőtt a Volvo bemutatta a C40 Recharge-ot, az XC40 Recharge karcsúbb változatát. Kizárólag tisztán elektromos járműként debütált, kétmotoros összkerékhajtással, ma pedig a Volvo bemutatta az egymotoros változatot.

Az egymotoros C40 az első kerekeket hajtja, az áramot pedig egy 69 kilowattórás akkumulátor adja ehhez. Ez kisebb, mint a kétmotoros modell 78 kWh-s (75 kWh használható) akkumulátora. A Volvo szerint az egymotoros crossover akár 433 kilométer hatótávolságot kínál, bár ez az adat a WLTP menetcikluson alapul, és a valós futásteljesítmény ettől eltérő lehet.

A Volvo nem közöl teljesítményszámokat az egymotoros C40-hez, de azt tudjuk, hogy a kétmotoros elrendezés 402 lóerőt és 660 newtonméter nyomatékot ad le. Ugyanez a hajtáslánc hajtja az XC40 Recharge-ot, amely szintén egymotoros konfigurációban kapható. Ez a konfiguráció 231 lóerőt teljesít, és valószínűleg a C40-et is ez hajtja. A vállalat állítása szerint a tulajdonosok a gyorstöltő rendszerrel körülbelül 32 perc alatt tölthetik fel az akkumulátort 10 százalékról 80 százalékra.

Az egymotoros C40 bevezetésével egyidejűleg a Volvo frissítette az XC40 Recharge modelljét is, így az jobban hasonlít karcsúbb testvérére. A Volvo új első lökhárítót és átdolgozott, keret nélküli hűtőrácsot adott az XC40-nek. A vállalat frissítette a Thor kalapácsára hasonlító fényszórókat is, azok pixel LED fénytechnológiájával együtt. A Volvo új külső színválasztékot, új felniválasztékot és bőr nélküli kárpitválasztékot is ad a modellnek.

A Volvo tavaly jelentette be, hogy 2030-ig megszünteti a belső égésű motorok gyártását, és a vállalat jó úton halad afelé, hogy elektromos járművekkel váltsa fel a kínálatát. A vállalat további öt elektromos járművet fejleszt, amelyek az évtized közepéig érkeznek. A vállalat becslése szerint eladásainak fele teljesen elektromos autó lesz. A Volvo reméli, hogy a másik felét PHEV-ek teszik ki.

A Volvo nem közölte az egymotoros C40 vagy a felfrissített XC40 értékesítésének időpontját. A vállalat az árazással kapcsolatban sem adott tájékoztatást.

