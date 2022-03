A Rivian állítása szerint az R1T pickupra, valamint az R1S SUV-re összesen mintegy 70 ezer előrendelés érkezett, ami leginkább a már jó előre beharangozott, viszonylag kedvező áraknak volt köszönhető.

Azonban a 69 és 72 ezer dolláros kezdőárak úgy tűnik, hogy jelentősen megugrottak a gyártó előrejelzése szerint. Azzal vélhetően még maguk a vásárlók is számoltak, hogy az évekkel ezelőtti árcédula a világpiaci történések fényében valamivel borsosabb lesz, de arra alighanem senki nem volt felkészülve, hogy 12-20 ezer dolláros emelkedést jelentenek be a kétvillanymotoros változatoknál, valamint a jobban felszerelt kivitelek esetében.

Az előrendelők között végigfutott egy felmérés is, melyre mintegy 3500-an válaszoltak, közülük 1900-an pedig már most elengedték a váráslást, és mindössze 350-en válaszoltak úgy, hogy a magasabb ár ellenére is kitartanak a Rivian mellett. Többen inkább valamiféle olcsóbb opció után néznek, 1200-an pedig még nem döntötték el, hogy miként reagáljanak a hírre - írta meg a Carbuzz.

Leállította az orosz exportot a Volkswagen, itt írtunk róla bővebben.