Az év elején volt, amikor a Volkswagen leállította a Passat szedán gyártását Európában, most pedig a Renault követi a példáját saját szedánjával. Míg a wolfsburgiak továbbra is gyártják a kombit, addig a franciák a hosszú tetős változatot is beszüntették. Más szóval a Talisman teljesen halott. A jelek már egy ideje látszódtak, hiszen a gyémántlogóval ellátott vállalat már korábban bejelentette, hogy 2021 decemberében leállnak a gyártósorok.

A Renault február végén leállította a Talisman gyártását, de ez nem jelenti azt, hogy a szedánok már nem szerepelnek a kínálatukban. Egyes országokban még mindig kapható a kompakt Megane Sedan, valamint a kisebb Taliant, a Dacia Logan átkeresztelt változata. Miután a Clio kombi 2019-ben, a szupermini ötödik generációra való átállásakor megszűnt, ez azt jelenti, hogy a Renault egyetlen megmaradt kombija a Megane.

Mivel a szedánok annyira idejétmúltak, a Renault nem tervez közvetlen utódot. Széles körben úgy vélik, hogy a Passat szedán sem tér vissza az új generációra, mivel a pletykák szerint csak a kombi marad meg. Emellett az Opel Insignia is várhatóan SUV-vá alakul át, míg a Kínában pompázó új Ford Mondeo nem érkezik Európába.

Az 508-as sorsa egyelőre ismeretlen, de reméljük, hogy megmarad, hiszen ez az egyik legvonzóbb autó, amit manapság árulnak. A Citroën C5 elméletileg visszatért, de a formulája megváltozott, mivel mostantól egy kombi/crossover keverék. Drukkoljunk, hogy a Mazda elhozza Európába a 6-os következő generációját, hátsókerék-hajtású platformmal. Csak emlékeztetőül: a Toyota a Camry Hybridet árulja a világnak ezen a részén, de ez nem éppen a legkelendőbb.

Következésképpen a következő Skoda Superb számára adottak a feltételek, hogy a mainstream szegmens legnépszerűbb középkategóriás szedánja legyen. A cseh márka megerősítette, hogy a kombi is megél még egy generációt, így az SUV-ellenes tömeg számára sincs minden remény veszve. A szlovákiai Pozsonyban készülő csúcsmodell 2023-ban lép át új generációra, amikor is a VW-csoport utolsó belsőégésű motorjait kapja meg a teljesen megújult utastérrel együtt.

Mindeközben sorra érkeznek Ukrajnából a felvételek az üres benzintankkal veszteglő tankokról, itt lehet párat megnézni.