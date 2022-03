Ahogy a Mercedes-Benz kínálatában minden hagyományos autónak van SUV megfelelője, úgy a márka minden elektromos járművének előbb-utóbb lesz egy nulla károsanyag-kibocsátású SUV alternatívája. Az EQS jelenleg a stuttgarti székhelyű cég legfejlettebb technológiai EV-je, amely hamarosan egy magasan ülő SUV-vá fog átalakulni. Többször láttuk már tesztelni, egy új videón pedig egy dél-kaliforniai parkolóban láthatjuk a prototípust.

Úgy tűnik, hogy a Mercedes egyszerre több helyszínen is teszteli az EQS SUV-t, hiszen decemberben egy másik tesztautót is láttak az Északi-sarkkör környékén. A modell ezen új észlelése nem enged bepillantást az álcázás alá, bár egy nagyon gyors pillantást vethetünk az utastérbe. Egyelőre azonban minden erősen álcázott marad ott is.

Tavaly szeptemberben a Mercedes-Maybach EQS SUV koncepció már utalt az EQS SUV végleges kialakítására, igaz, még egy lecsiszoltabb showcar formájában. A szériamodell nyilván a tanulmányból merít majd ihletet, ezt láthatjuk a karcsú fényszórókon és a széles első orr-részen is. Kételjük azonban, hogy a sorozatgyártású elektromos SUV ugyanolyan erősen díszített, rácsszerű panelt kap majd.

Az EQS csatlakozik a már létező EQA, EQB és EQC modellekhez, amelyek mind a belsőégésű autók módosított platformjára épülnek. A Maybach is megkapja majd a saját változatát, elegánsabb utastérrel, amelyre nagy hatással volt a tavalyi Maybach EQS SUV koncepció.

Ami a hajtásláncot illeti, arról sajnos szó szerint semmilyen információnk nincs. Egyelőre csak találgatni tudunk, de inkább maradunk a tényeknél. Az egyetlen megerősített információ, ami egyelőre rendelkezésre áll, hogy a Mercedes becslése szerint a két töltés közötti hatótávolság akár 600 kilométer is lehet, konfigurációtól függően.

