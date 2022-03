Azokhoz hasonlóan, aki folyton a McDonald'sban eszik, az autók is egyre kövérebbek lesznek. Különösen igaz ez, ha egy W16-os motort kell beléjük zsúfolni, négy turbófeltöltővel együtt. Ha ehhez hozzáadjuk az összkerékhajtást, a 100 literes üzemanyagtartályt, valamint a 420 mm-es első és 400 mm-es hátsó tárcsafékeket, akkor kezdjük megérteni, miért ilyen széles a Bugatti Chiron. Vagy az új Super Sport a neve végén lévő plusz nélkül.

A Carwow munkatársa, Mat Watson nekivágott a Chiron SS egyik legnehezebb "pályájának", a kihívást jelentő gyorsétteremnek. Nem volt egyedül, miközben megpróbálta átmanőverezni a hosszú farkú fenevadat egy McDrive szűk behajtóján valahol Franciaországban. A karizmatikus YouTuber nem mástól kapott utasításokat, mint Andy Wallace-tól, a Bugatti tesztpilótájától.

Ami egy normál autóban általában néhány másodpercig tartana, az itt több percig tartó, idegőrlő élménynek bizonyult. Ez teljesen érthető, hiszen a Chiron Super Sport impozánsan széles, 2183 milliméteres, ha az oldalsó tükröket is beleszámítjuk. Ezen az sem segít, hogy a valaha szériaautóra szerelt legkövérebb gumik vannak rajta: elöl 285/30 R20-as, a hátsó tengelyen pedig egy húsos 355/25 R21-es.

Mint minden tiszteletreméltó, nagy teljesítményű gép, ez is rendelkezik egy emelőrendszerrel, amely egy kicsivel nagyobb hasmagasságot biztosít. Ez a Chiron SS-nek elöl és hátul is 125 mm-t jelent, ami lényegesen több, mint amikor a csúcssebességű üzemmódban 80 mm-es első és 89 mm-es hátsó hasmagasságon görnyed. A magnéziumfelnik sérülése esetén a széplelkűek akár sokkot is kaphatnak, mert egy vagyon javítani őket.

Az a tény, hogy ilyen alacsonyan ül, elég trükkössé teszi a McDonald'sban való rendelést, mivel messze van az ember a mikrofontól. Mat inkább kinyitotta az ajtót, és közelebb hajolt a mikrofonhoz. A fekete szépség megúszta anélkül, hogy karcolások keletkeztek volna a kerekeken vagy a karosszérián, de a dolog eltartott egy darabig.

Bár ezúttal első fokozatban ragadt, a Chiron SS hetedik fokozatban 440 km/h-s sebességre képes az Autobahn egy korlátozás nélküli szakaszán vagy egy versenypályán, feltéve, hogy van hosszú egyenes.

