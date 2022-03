És mint a legtöbb esetben, ez is egy teljesen ártatlan szituációból bontakozott ki. Méghozzá fényes nappal, egy panelházi parkoló közelében, ahol egyébként nagyjából a madár se járt, kivéve egy fekete BMW-t, ami úgy vágott be kamerás hősünk elé a töküres úton, ahogy az a nagykönyvben meg van írva.

Kapott is érte cserébe egy szolid kis dudaszót, ki is szóltak neki, hogy felvette a menetrögzítő – ezek a helyzetek nagyjából ennyivel véget is szoktak érni, 5 perc múlva már egyik fél sem emlékszik rá.

De ebben az esetben természetesen nem ez történt, ugyanis a kamerás autó sofőrje egy kör megtétele után arra lett figyelmes, hogy a BMW-s takarásból bevág elé, hogy aztán hirtelen felindulásból már csapja is ki a bal egyet.

De nem ám valami mássalhangzókkal erősen dúsított lengyel szájkarate zajlott le a két autós között, hiszen látszólag a fekete járgány tulajdonosa cseppet sem párbeszéd céljából szállt ki.

Ezt főképp abból lehet kikövetkeztetni, hogy símaszkban és pajszerral a kezében indul neki a másik kocsinak.

