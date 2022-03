A cég 2030-ig tartó stratégiájának bemutatóján Carlos Tavares azzal védte a „közös mérnöki készletek” nevű elgondolást, hogy 30%-kal hatékonyabb fejlesztést tesz lehetővé a riválisokhoz képest. Ugyanakkor a vásárlók nem fogják látni a közös elemeket, amiket minden márka piacon betöltött helye szerint lehet módosítani.

A vezérigazgató a Peugeot és a Citroen példáját hozta fel, akik az elmúlt 25 évben sikeresen használták közös alvázukat, úgy, hogy közben mindketten meg tudták tartani egyéniségüket. Szerinte, ha lesz probléma, annak nem a közös platformok lesznek az oka.

A Stellantis tavaly mutatta be érkező termékei platformját – Small, Medium, Large és Frame -, melyek 2023-ban debütálnak élesben. A változtatható méretű padlólemezek első, hátsó és összkerék-meghajtással is kompatibilisek lesznek, illetve a megfelelő akkumulátorral akár 800 km-es hatótávot is lehetővé tesznek. Ha bevezetik őket, a Stellantis évi kétmillió autót is le tud majd gyártani, csökkentett fejlesztési költségek mellett.

A Stellantis ma a kisautókat a CPM/eCMP, a kompakt és közepes méretűeket az EMP2 platformra építi, bár egyes márkák, mint az Alfa Romeo és a Maserati megmaradtak az FCA-korszakban használtaknál. Ez a jövőben meg fog változni, ugyanis a PSA és az FCA összeolvadásából keletkező cégcsoport kötelezővé teszi saját alapjai használatát.

Mindeközben egy japán kereskedés, akik lefoglaltak egy Bugatti Centodiecit, hajmeresztő áron kezdte árulni a még át sem vett kocsit. A részletekről itt írtunk.