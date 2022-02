Volt idő, amikor csalók álkerékbilincseket raktak autókra, amiket pillanatok alatt le lehetett szedni, ha az ember tudta, mit kell keresnie. Ez azonban nem ilyen. Nem elég, hogy rögzítve van a kerékhez, úgy tűnik, annyira be van ragadva, hogy a videón hiába tapossák többen, nem jön le.

A pontos körülményeket nem tudhatjuk pontosan, de úgy tűnik, hogy a videón az autó tulajdonosa és azok szerepelnek, akiknek le kéne szedni a bilincset. A videó elején a tulajdonos kiáll a parkolóhelyről, de nem elhajtani akar a csoport egyik tagja szerint, csak meglazítani a bilincset.

Ahogy azt kell, le is horzsolja az oldalküszöböket és a sárvédőt, talán a felfüggesztést is. A „mentést” vezető meg is jegyzi, hogy a sofőr örülhet, hogy nem szakadt le a sárvédő, majd azt javasolja, hogy kapcsoljon egyesbe és próbálja visszaforgatni a másik irányba kereket.

Végül pár perc után arra jutnak, hogy a legjobb megoldás az, ha leszedik a bilinccsel együtt a kereket. Természetesen ez lett volna a megoldás kezdettől fogva, sok fejfájást megoldottak volna ezzel a lépéssel.

