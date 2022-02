Egy szuper szedán képes-e vajon lépést tartani egy szuperautóval egy gyorsulási versenyen? Hogy kiderüljön, a Carwow csapata összeszedett két igen különleges modellt egy összecsapásra. A szuper szedánok világának képviseletében itt van a limitált szériás BMW M5 CS, amely az M5-öst a teljesítmény új szintjére emeli, a Ferrari 812 pedig a szuperautó kategória képviselője ebben a nagyszabású versenyben.

A BMW M5 CS az egyik leglenyűgözőbb modell, amelyet a BMW valaha épített. A formulát már korábban is láthattuk más BMW-ken, de az M5-ös most először részesült ebben a megtiszteltetésben. A CS kezelés nagyon átfogó lett, több teljesítményt hozott, eltávolította a felesleges súlyt, valamint optimalizálta a felfüggesztést és a fékeket a pályahasználathoz. Az eredmény egy teljes értékű luxusszedán, amely képes a sportkocsikat is zavarba hozni a pályán.

A BMW M5 CS a normál M5 Competition 4,4 literes, V8-as duplaturbós motorjának továbbfejlesztett változatát használja, amely 627 lóerőt és 750 newtonméter nyomatékot produkál. A BMW állítása szerint a 0-100-as gyorsulás ideális viszonyok között három másodperc alatti.

Az új BMW M5 CS kihívója a valaha épített egyik legvadabb Ferrari, a Ferrari 812 Superfast. A 812 Superfastot egy 6,5 literes V12-es motor hajtja, amely 788 lóerőt és 717 newtonméter nyomatékot produkál, az erő pedig egy 7 fokozatú duplakuplungos sebességváltón keresztül jut el a hátsó kerekekhez. A Ferrari 2,7 másodperces 0-100-as gyorsulást és 340 km/órás végsebességet ígér.

Vajon a BMW M5 CS felveheti a versenyt a valaha épített egyik legerősebb Ferrarival?