A képek a frissítés utáni Vesta Sedan és Vesta SW Cross modelleket mutatják, melyek vizuális kiegészítései a kínálat egészére kiterjednek majd. Ezek erősen korlátozott újítások, de éppen elegek ahhoz, hogy frissebbnek tűnjön a hét éve bemutatott darab.

A szedán esetében elől a fényszórók LED-es egységekké változtak és egybeolvadtak a hűtőrácsot körbevevő krómszegélyekkel. Utóbbiak átterjedtek a lökhárítón lévő nagyobb légbeömlőkre. Oldalról az egyetlen változás a 16 vagy 17 colos keréktárcsák új dizájnja, míg hátul modern LED-lámpákat és egy sportos lökhárítót találunk csinos kipufogókkal és áldiffúzorral.

12 Fotó

A kalandosabb Cross variáns megtartja emelt hasmagasságát és a műanyagborításokat, de szintén LED-fényszórókból és új lökhárítókból profitál. Utóbbiakra alumíniumlemezeket telepítettek, amik kihangsúlyozzák, hogy ez egy terepjáró. Hátul a lámpák új alakja miatt szintén elég komolyan át lett alakítva.

A Lada a frissítéssel új szenzorokat is telepített a lökhárítókba, amelyek a vezetési segédletek fejlesztéséhez szükségesek. A sajtóközleményben az utastérről nincsenek képek, de vélhetően a Renault-csoport alkatrészei közül válogattak hozzá, például a több Renault és Dacia modellből ismerős klímavezérlőt, a digitális műszerközpontot és a nagyobb érintőképernyőt.

Technikai specifikációkról nem tesz említést a Lada, bár a motorkínálat valószínűleg marad a régiben, csak a kibocsátásukon enyhítettek. Jelenleg a Vesta két 1,6-literes (106 és 113 lóerős) motorral kapható, a Vesta Sport 1,8 literes egysége 145 lóerős.

Az elődöt 2015-ben mutatta be a gyártó, 2017-ben és 2018-ban jött a két Cross változat. Ez volt a Lada legkelendőbb darabja tavaly és a frissítéssel még népszerűbb lehet, mert felzárkózik modernebb riválisaihoz. A gyártás már meg is kezdődött (és az ukrán helyzet miatt le is állhat), de az árakról még nem tudni semmit.

