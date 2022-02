Mivel a LEGO saját jogán is a formatervezés egyik ikonja, mindig külön öröm, amikor más, ilyen címet viselő cégekkel működik együtt. Vegyük például az 1960-as évekbeli Vespa 125 klasszikus vonalvezetését. A műanyag téglák szállítója a Piaggióval együttműködve egy igen elegáns megjelenésű Vespa 125 készletet készített, melynek száma a 10298. Felhívjuk a figyelmet, hogy 18+-os éves korhatár-besorolással rendelkezik, ami ebben az esetben nem azt jelenti, hogy szülői felügyelettel használható, hanem azt, hogy valószínűleg inkább kiállításra, mint játékra szánták.

A készlet összesen 1106 darabból áll, és számos szép részletet tartalmaz, amelyek igazán feldobják ezt a konstrukciót. Először is, az ikonikus égszínkék szín, amely visszhangozza a klasszikus Vespa árnyalatot, különösen szép. Ahogy a LEGO-rajongók, például ebben a videóban is rámutattak, ez ugyanaz az árnyalat, amit a LEGO a tavaly kiadott Fiat 500 készlethez is használt. Úgy tűnik, a régi olasz járművek valóban szerették ezt a színt.

17 Fotó

Milyen rejtett részletek vannak benne? Először is, van egy Technic kormányszár is, amely a kormányról lefelé nyúlik, és lehetővé teszi, hogy az első kereket oldalra fordítsd. Ezenkívül az ülés alatti rész jobb oldalán le tudod húzni a "motorfedelet", és valóban láthatsz egy kis LEGO motort a belsejében. Ha te építed meg ezt a készletet, akkor nyilvánvalóan ezt látni fogod, amikor összerakod a készletet. Még egy működő középső állvány is van, amire ugyanolyan okokból lesz szükséged, mint az igazi Vespán.

Van egy mozgatható rúgókar is, amely a motorburkolat alatt rögzíthető, és amelyet néhány képen szépen elrejtve láthatsz, valamint egy pótkerékfedél, amely elöl van felszerelve. A legmenőbb dolog azonban talán a rendszámtábla, amely a Piaggio első Vespa szabadalmán bejegyzett 1946. április 23-i dátumra utal.

Egy kis hátsó rakodódobozban egy szép, fényes kis tulipáncsokor található, és van egy szép formájú kis fehér sisak is, barna állpánttal és védőszemüveggel. Az osztott nyereg tökéletesen néz ki, és bár az elkészült modell túl nagy ahhoz, hogy a LEGO Minifigek is elférjenek rajta, ha gyűjtő vagy, a jelek szerint néhány akciófigura is elférhet rajta.

Amint látni fogod, ha megnézed a LEGO YouTuber MandRproductions értékelését erről a készletről, úgy tűnik, hogy néhány matrica színezése nem teljesen egyezik a LEGO téglák kék színével. Emiatt az elkészült projekt nem néz ki olyan jól, mint amennyire lehetne, ami nagy kár. Nem világos, hogy az általa kapott készlet egy előszériás változat volt-e, és talán a 2022. március 1-jén forgalomba kerülő változatban a matricák színei jobban illeszkednek majd egymáshoz.

Az ára 99,99 dollár, azaz kb. 30 ezer forint. Ha az íróasztalodra ráférne egy kis szaft, itt az ideje, hogy beszerezz egy ilyet.

