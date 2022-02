A Volkswagen W12 Concept minden bizonnyal az egyik legnagyobb mérnöki kísérlet volt Wolfsburg történetében. 20 évvel ezelőtt, egészen pontosan 2002. február 23-án a sorozat utolsó prototípusa száguldozott a Nardó körpályán, hogy megpróbálja elérni az akkori idők legelképzelhetetlenebb sebesség- és gyorsulási rekordjait, amelyek a mai napig megdönthetetlenek. Vegyük sorra a történteket.

Az 1990-es évek közepén Ferdinand Piech, a Volkswagen-csoport akkori vezérigazgatója megbízta a Giorgetto Giugiaro által vezetett Italdesignt, hogy tervezzen egy nagy, kétüléses kupét sirályszárnyas ajtókkal és egy olyan designnal, amely készen áll a nagy W12-es motor központi elhelyezésére. A vállalat célja, hogy a csoport új csúcsmotorját egy nem sorozatgyártott autóban tesztelje.

Számos javaslat és az eredeti elképzelés jelentős módosítása után, különösen a konszern akkori Syncro összkerékhajtási rendszerének elhelyezése érdekében, 1997-ben megszületett a Volkswagen W12 Concept, egy közel 5 méter hosszú sportkocsi, sirályszárnyas ajtókkal, ívelt üveg szélvédővel és panoráma hátsó ablakkal az innovatív motor csapszárnyfedelei felett.

45 Fotó

Ahogy a neve is mutatja, az eredeti tervek szerint az autót 12 hengeres motorral szerelték volna fel. A német csoport számára azonban a nulláról indulás nem volt opció. Ezért a mérnökök úgy döntöttek, hogy két 2,8 literes VR6-os motorral, egyetlen forgattyús tengelyen keresztül párosítják a motorokat.

Az eredmény egy 5,6 literes, 72 fokos, 48 szelepes W12-es volt, amely az első, 1997-es Tokiói Autószalonon bemutatott változatban lenyűgöző, 420 lóerős teljesítményt tudott leadni a kerekekre az összkerékhajtásnak köszönhetően, amelyet egy 6 fokozatú kézi sebességváltóval kezeltek.

Az 1998-as Genfi Autószalonon a Volkswagen a nagy kupé roadster változatával lepte meg a közönséget, amelyet ugyanazzal a mechanikai alappal, de alul megerősített alvázzal láttak el, hogy ellensúlyozzák a tető eltávolítása miatti kisebb torziós merevséget.

A két koncepció bemutatása arra utalt, hogy hamarosan debütálhat a W12-es sorozatgyártású változata, talán klasszikusabb szélvédővel és hátsó ablakkal, a drága szárnyas ajtók nélkül, de összességében közel az első két modellhez. A vállalat terve azonban más volt.

Az új évezred első két évében a Volkswagen szakadatlanul dolgozott a W12-es új változatán. Néhány kezdeti teszt után kiderült, hogy a négykerék-meghajtás nem a legjobb módja annak, hogy elérjék azokat a sebességrekordokat, amelyekre az autót eredetileg szánták. A csoport mérnökei ezért úgy döntöttek, hogy egyszerű hátsókerék-hajtásra váltanak, miközben megtartják a hatsebességes kézi váltót.

Ugyanakkor a hatalmas W12-es is kapott egy kis ráncfelvarrást. Az alapötlet változatlan maradt: két Volkswagen VR6-os motor, amelyek egyetlen forgattyús tengelyen keresztül kapcsolódnak, de a teljes hengerűrtartalom 6,0 literre nőtt, ugyanannyira, mint amennyit ma is használnak. A hengerűrtartalom növelésével a hengertömegek új vezérműtengelyeket is kaptak, és az egész motort úgy hangolták, hogy (az akkori viszonyok között) hihetetlen 600 lóerő és 621 Nm nyomaték álljon rendelkezésre.

Négy hónappal a bemutatkozás után a végleges modellt néhány házon belüli megbízhatósági tesztet követően Pugliába vitték, a Nardò ringre (amely még mindig a Volkswagen csoport tulajdonában van, hogy megpróbáljon felállítani néhány, korábban soha nem elért sebességrekordot.

Olyan rekordok ezek, amelyeket annak idején a Volkswagen W12 Concept ért el először. A 2001-es koncepció 24 óra alatt 7739 km-t tett meg a pályán, 322,83 km/h átlagsebességgel, hét világrekordot és 12 kategóriarekordot állítva fel, amelyek a mai napig verhetetlenek.

A Volkswagen nagyméretű (méretét, térfogatát és formatervezési fenségét tekintve) 6,0 literes, 48 szelepes W12-es motorját ma is gyártják és használják, különböző változatokban és különböző teljesítményekkel. Az utolsó szívó változatot a 2016-ig forgalmazott Volkswagen Phaeton utolsó generációjában használták, 450 lóerővel és 600 Nm nyomatékkal.

Ezt követően, az Audi A8 utolsó előtti generációjának felszereléséhez a W12-es erőforrást 2015-ben 6,3 literesre növelték, hogy elérje az 500 lóerőt. 2017-ben azonban a legújabb generációs Audi A8 érkezésével a W12-es eltűnt a listáról, és a nagyobb hengerűrtartalmú változat feladatát egyedül az S8 V8-asára bízta.

Wolfsburghoz közeli (meg nem erősített) pletykák szerint azonban jelenleg még mindig lehet rendelni egy A8 L-t W12-es motorral, kizárólag egyedi és bizalmas megrendelésre, feltehetően speciális alkalmazásokhoz, például páncélozott változatokhoz.

Ez az információ nem meglepő, hiszen a történelmi 6.0-literes W12 még mindig "él és virul", és naponta alkalmazzák (az új, szigorú károsanyag-kibocsátási előírásoknak való megfelelés érdekében) a Bentley kínálatában, különösen a nemrégiben frissített Speed csúcsváltozatokban.

Mindeközben Izraelből egy hajmeresztő baleset felvétele került elő, amelynek főszereplői egy egymással versenyző Seat Cupra Leon és egy Ferrari 812 Superfast. A videót itt lehet megnézni.

Mindeközben Izraelből egy hajmeresztő baleset felvétele került elő, amelynek főszereplői egy egymással versenyző Seat Cupra Leon és egy Ferrari 812 Superfast. A videót itt lehet megnézni.