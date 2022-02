Kezdődjék az ünneplés: a BMW 2022-ben ünnepli az M-részleg 50 éves fennállását. A pontos dátum május 24., de miért is várnánk?

A vállalat nem vesztegette az időt, és közzétette az M világának szentelt különleges sorozat első videóját. Az első kisfilm a sofőrközösségnek és a modellek fél évszázad alatt bekövetkezett fejlődésének szól.

5 Fotó

A négy videó közül az elsőnek a "The Huddle Speech" a témája, hogy felidézze a csapatmunka érzését és a sportcsapatok motivációs beszédeit egy fontos esemény előtt. Ebben az esetben a "csapatot" minden korszak M modelljei képviselik, és egyre gyorsabb ütemben áramlanak a képek és felvételek a motorsportrészleg múltjából, jelenéből és jövőjéből.

A videó sztárjai között olyan történelmi autók szerepelnek, mint az M1 Procar versenyautó, az új generációs M3 és M4, az iX M60 és i40 M50, valamint az XM koncepció (a történelem legerősebb M-je 750 lóerős plug-in hibriddel).

Mint említettük, a minisorozat a következő hetekben további három videóval folytatódik, amelyek a motorsportsikerekre, az elektromosságra és az életmódra összpontosítanak.

A kommunikációs kezdeményezések mellett a BMW több különleges kiadást is tervez a kínálatában. Az egyik legfontosabb az új BMW Motorsport logó, amely 2022 márciusától minden M vagy M Sport modellen megjelenik. Egyes BMW-khez 50 egyedi szín is készül, és 2022-ben számos új modell is debütál.

A legjobban várt ezek közül kétségtelenül az M4 CSL , amelyet az elmúlt hónapokban már többször is lefotóztak tesztelés közben. A márka állítólag egy újabb M4-et is tervez az M divízió 50. évfordulójára készülő felszereltséggel (valószínűleg exkluzív kiegészítőkkel és kárpitozással a teljes kínálatban), valamint egy, a Concept XM-ből származó SUV bevezetését.

Mindeközben Izraelből egy hajmeresztő baleset felvétele került elő, amelynek főszereplői egy egymással versenyző Seat Cupra Leon és egy Ferrari 812 Superfast. A videót itt lehet megnézni.