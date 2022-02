Lehet-e tuningolni a plug-in hibrideket? Muszáj lesz, gondolja például az Audi-specialista ABT. Nem csoda, elvégre az állam pénze biztosítja, hogy az Audi vásárlói egyre inkább a konnektoros autókat választják a dízelek helyett. Így a Q5, az A6 és az A7 PHEV változataihoz mostantól több teljesítmény áll rendelkezésre.

Pontosabban: az 50 és 55 TFSI e rövidítéssel ellátott Audi modellekhez. Az ABT teljesítménynövelő csomagja az Audi Q5 (SUV és Sportback), az A6 (Avant és Sedan) és az A7 Sportback modellekhez érhető el, amelyek a hatékony 2.0-literes TFSI-motort plug-in hibrid hajtásúként kapták meg.

16 Fotó

Aki ezt választja, az akár 425 lóerős teljesítményű, lenyűgöző rendszerrel és akár 550 Nm maximális forgatónyomatékkal indulhat útnak. Az említett modellek mindegyikében a TFSI benzinmotor 265 lóerős teljesítményt és 370 Nm-t ad le gyárilag. A csatlakoztatott villanymotorral az 50 TFSI e rendszer teljesítménye 299 lóerő és 450 Nm lesz. Az 55 TFSI e összesen 367 lóerős és 500 Nm teljesítményű.

A csúcstechnológiás ABT Engine Control (AEC) vezérlőegység használatával a belsőégésű motor mindkét esetben 315 lóerősre és 430 Nm-esre erősödik. Az 50 TFSI e így 357 lóerős és 500 Nm-es összteljesítményt biztosít. Az 55 TFSI e fölötte 425 lóerővel és 550 Nm-rel rendelkezik. Az A6 és az A7 így jó társaságban van a rendkívül sportos S modellekkel. A Q5-ben az 55 TFSI e már a legerősebb változat.

És mennyibe kerül a PHEV Plus? Körülbelül 2750 euró (kb. 970 ezer forint), beleértve a beszerelést minden modellsorozat esetében. Kérésre az ABT akár 36 hónapos utógaranciát is kínál, sőt, azoknak is telepítik a motorvezérlőt, akinek nem a hibrid modell van meg az említett modellekből.

