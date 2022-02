Szerdán a Stellantis bejelentette 2021-es üzleti eredményeit, de az ehhez mellékelt prezentáció (egy 58 oldalas PDF dokumentum) egy rendkívül érdekes modell-útitervet is tartalmaz.

A frissített termékmenetrendben csak elektromos autók (zöld), üzemanyagcellás modellek (szürke) és plug-in hibridek (kék) szerepelnek. A bal oldalon a már kapható modellek, a jobb oldalon pedig a 2022-ben és 2023-ban megjelenő autók láthatók.

Itt megnézhető a nagyítható táblázat és a legérdekesebb diák az előadásból:

A plug-in hibrid meghajtású Alfa Romeo Tonale már bemutatkozott. A Citroen C5 X-et is bemutatták már. A két elektromos Citroen (TBA - még bejelentés előtt) izgalmas lesz. A pletykák szerint egy elektromos C3 is lehet köztük.

A Dodge plug-in hibrid modellje valószínűleg a Dodge Hornet, a Tonale amerikai változata, amelyről már kiszivárgott egy részletes gyári kép.

A DS a jelek szerint semmi újat nem kínál, de a Fiatnál is szerepel egy "TBA" modell. Ez lehet egy elektromos Panda vagy a Centoventi szériaváltozata (vagy mindkettő). A Fiat Professional elektromos haszonjárműve valószínűleg az Ulysse lesz, amelyről már vannak képek.

A már bemutatott Grand Cherokee 4xe mellett a Jeep kínálatában egy tisztán elektromos autó is szerepel. Ez lehet a Wrangler Magneto szériaváltozata. Mivel azonban 2023 végén az új STLA Medium és Large platformok is elindulnak, ezen a platformon is lehetne kísérletezni. Egy másik lehetőség az Alfa Romeo Brennero Jeep változata lenne, amelyről a márka főnöke, Imparato nemrég az Automotive News Europe-nak beszélt.

Ami a Maseratit illeti, a Stellantis kedveskedett már a két elektromos autó modellnevével: Maserati Grecale és GranTurismo/GranCabrio. Az elektromos GranTurismóról már készültek kémfotók. A Grecale-ról már korábban is voltak képek, de ami újdonság számunkra, hogy lesz az autónak elektromos változata is. A SUV-t márciusban mutatják be, majd 2022 közepén kerül piacra.

Kevésbé titokzatos az Opel számára fenntartott vonal: Az új Opel Astráról tudni lehetett, hogy lesz plug-in hibrid és elektromos változata is, ferdehátú és kombi kivitelben. A Peugeot-nál a 308 és a 308 SW tisztán elektromos változatai várhatóak. Az, hogy a hibrid csak a kombi esetében szerepel, annak köszönhető, hogy az ötajtós modell megfelelő változatát már bemutatták.

A Peugeot "C Crossover" plug-in hibrid hajtással állítólag az új 308-as kupé SUV változata lesz. Végül a jobb alsó sorban szereplő Ram ProMaster nem más, mint a Fiat Ducato átkeresztelt elektromos verziója.

