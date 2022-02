A 2021-ben induló "Polestar 0 Project" nemes és nagyon ambiciózus célt tűzött ki maga elé: olyan járművet kíván létrehozni, amely nem csak akkor nem bocsát ki CO2-t, amikor az úton van, hanem a teljes gyártási ciklus alatt. És nem, nem úgy, hogy a kibocsátást fák ültetésével egyenlítik ki, hanem úgy, hogy a gyártástól a selejtezésig egyetlen részecske szén-dioxid kibocsátását is teljesen megakadályozza a cég.

Ezt nehéz kimondani is, de még nehezebb megtenni. A svéd autógyártó azonban nem adja fel, és miután megnyitotta az ajtót más vállalatokkal való együttműködés előtt, most a ZF, az autóipari alkatrészek beszállításában vezető német vállalat is csatlakozott a projekthez. Ez egy stratégiai együttműködés, amelynek célja az autó gyártásának 2030-ig való megkezdése.

A ZF belépésével a Polestar 0 projektbe a vállalat a résztvevők számának növekedését látja, de továbbra is különböző szereplőket, például kutatóintézeteket, startupokat, befektetőket, kormányzati és nem kormányzati szervezeteket hív fel a közös munkára. Ahogy ilyenkor mondják, a számokban rejlik az erő.

A ZF kezdetben olyan elektromos hajtásláncok fejlesztésére, beszerzésére és gyártására fog összpontosítani, amelyek a legmagasabb fenntarthatósági céloknak igyekeznek megfelelni. Ezt követően a német óriáscég értékes know-how-t tud majd átadni a futómű, valamint az aktív és passzív biztonsági technológiák terén.

A 2030-ig tartó időszakban a Polestar kínálata tovább bővül a "hagyományos" modellekkel, a Polestar 2 megjelenésétől kezdve a Polestar 3 érkezéséig, amely egy középkategóriás SUV, csak valamivel kisebb, mint Volvo XC90 unokatestvére, mielőtt a Polestar 4, a Porsche Macan jövőbeli riválisának bevezetésére összpontosítanak.

