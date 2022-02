A Cupra idén két új modellt akar bemutatni, megdupláznák eladásaikat és hálózatukat is kiterjesztenék. Elindítják a „Metahype”-platformot a metaverzumban a Cupra2 versenyszimulációval összekötve a valós és a virtuális világ élményeit.

Kezdjük az új modellekkel: A Cupra Tavascan elektromos változata 2024-ben, az UrbanRebel koncept 2025-ben jöhet szériagyártott változatban. Mindkettő az MEB-platform különböző változatára épül, a Tavascan a VW ID.4, az UrbanRebel az ID.2 unokatestvére lesz és a Bornnal együtt teszik majd ki a gyártó villanyautó-kínálatát.

5 Fotó

A cég idén megduplázná szervizei és kereskedései számát világszerte, így érve el több esetleges vásárlót és megduplázva eladásaikat. Tavaly 79300 darab autót adtak el, ami 189%-os növekedés a 2020-as számokhoz képest.

A technológiai téren a Metahype lett bejelentve, ebben a virtuális világban a Cupra szerint márkák, startupok és tartalomgyártók is szervezhetnek eseményeket, bemutathatják virtuális és fizikai termékeiket és streamelhetnek is. Természetesen a Cuprának is lesz saját helye a platformon, bejelentve, hogy a zene- és szórakoztatóiparból érkező Primavera Sound és UBEAT is csatlakoztak.

Egy másik digitális projekt a Cupra2 Experience, mely a valós és virtuális motorversenyeket elegyíti. A Cupra stratégiai, ügyvezető és üzletfejlesztő igazgatója, Antonino Labate így írta le: „Az elektromos UrbanRebelnek köszönhetően elindíthatjuk a Cupra2 Experience-t, ahol egy valódi autót vezetsz, de amit látsz, az digitális.” Ezzel együtt egy, az UrbanRebel konceptről mintázott NFT elárverezését is bejelentették, a legtöbb pénzt ígérő pedig elsőként próbálhatja ki a Cupra2 Experience-t.

Mindeközben Izraelből egy hajmeresztő baleset felvétele került elő, amelynek főszereplői egy egymással versenyző Seat Cupra Leon és egy Ferrari 812 Superfast.