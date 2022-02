A Ford 2018 augusztusában mutatta be Európában a Ranger Raptort, és már most a következő generációs modellre cseréli le a robosztus teherautót. A pletykák igaznak bizonyultak, hiszen a középkategóriás pickup valóban egy nagyobb, 3,0 literes V6-os EcoBoost motort kap. Ez nem hozza az Explorer ST-ben elérhető teljes értékű 400 lóerőt, de még így is bőven elég ütős a szegmensben (az időközben leleplezett amerikai változat 400 lóerős lett).

Az ikerturbós motort 288 lóerőre és 491 Nm-re hangolták, ami azt jelenti, hogy a nyomaték 72 Nm-rel kevesebb a teljesítményű SUV-hoz képest. Mindazonáltal ezek egészséges számok, ha figyelembe vesszük, hogy a régi Ranger Raptor EcoBlue motorral 210 lóerővel és csak egy kicsivel több, 391 500 Nm nyomatékkal rendelkezett. A teljesítményt változatlanul egy tízfokozatú automata váltón keresztül juttatják az útra.

Ha jobban kedvelitek az alacsony fordulatszámon is izmos változatot, a Ford gondoskodik róla. A Ranger Raptor dízellel is kapható lesz. Ha a benzines egységnél maradsz, a GT szupersportkocsiból és a Focus ST hot hatchbackből adaptált turbólag-ellenes technológiát kapsz. Ez akár három másodpercig is pörögve tartja a turbópárost, arra az esetre, ha a gázpedálról való levétel után nem sokkal keményen vissza akarsz taposni.

Ahogyan az egy Raptortól elvárható, a Ranger csúcsmodellje a jobb menettulajdonságok érdekében masszívabb felfüggesztést kap. A terepjáró erősebb alumínium felső és alsó kormánykarokkal büszkélkedhet, hátul pedig egy továbbfejlesztett Watt-rendszerrel. A márka a FOX 2,5 colos lengéscsillapítóit szereli be, amelyek felére csökkenti a súrlódást az előző generációhoz képest.

Mondanunk sem kell, hogy a normál Rangerhez képest lényegesen nagyobb rugóút áll rendelkezésre a 25 százalékkal nagyobb csillapítóerővel együtt, hogy jobban ki lehessen használni a lengéscsillapítókat. A Raptor változat egyedülálló módon megerősített C-oszlopot, rakteret és pótkereket kapott. Emellett a Ford megkeményítette a lengéscsillapítók, az első lengéscsillapító torony és a hátsó lengéscsillapító tartójának rögzítését is.

Az Európába szánt 2023-as Ford Ranger Raptor állandó összkerékhajtást kap, igény szerint elektronikusan vezérelt, kétfokozatú sebességváltóval. Elöl és hátul is vannak önzáró differenciálművek, valamint hét választható vezetési mód.

A Trail Control terepjárókra tervezett tempomat is a csomag része, amely legfeljebb 32 km/órás sebességig működik. Az izmos sárvédők alatt 17 colos, terepgumikkal borított kerekek találhatók, hátulra pedig sportos kipufogó került, állítható szelepekkel, amelyekkel menet közben módosítható a hanghatás. A LED-mátrix fényszórók szériafelszereltségnek számítanak, akárcsak a funkcionális légbeömlők és az alumínium oldallépcsők.

Az utastérben sportülések találhatóak, amelyeket a Ford szerint sugárhajtású vadászgépek ihlettek, a Code Orange szegélyek pedig feldobják az utasteret. A magnézium váltótárcsák kizárólag a Raptorhoz tartoznak, amely 10 hangszórós B&O hangrendszert is kap. A sofőr előtt egy 12,4 colos digitális műszeregység látható, amelyet egy 12 colos függőleges érintőképernyő kísér a SYNC 4 rendszerrel és az Android Auto és Apple CarPlay vezeték nélküli támogatásával.

A Ford a nyár végén kezdi meg az új EcoBoost motorral szerelt Ranger Raptor kiszállításait Európában, a dízel jövőre követi.

