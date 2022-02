A carVertical nagy fába vágta a fejszéjét, és arra vállalkozott, hogy kideríti, miként változik a futásteljesítmény-csalás mértéke az Európai Unióban. Az autótörténeti platform által végzett felmérésben egy 900 ezer autót magába foglaló mintát vettek alapul, mellyel rávilágítanak, hogy a valóságban mennyire általános gyakorlatnak számít az óratekerés.

A verseny győztese toronymagasan Lettország, ahol a helyi rendszerekkel ellenőrzött járművek több mint 24 százalékánál találtak módosított kilométerállást; a második helyre pedig Románia került, ahol minden ötödik használt autóval trükköznek.

A kelet-európai piacokon található használt autókat főként Németországból, Franciaországból, Belgiumból, Hollandiából és Olaszországból szerzik be, és a felmérésből az is egyértelműen kiderült, hogy mire ezek a használt autók eljutnak idáig, a trükkös óratekerések száma is jelentősen megemelkedik.

Habár akad némi meglepetés is, hiszen bizonyos közép- és dél-európai országokban egyáltalán nem siralmas a helyzet, de azt is hozzá kell tenni, hogy nem létezik igazán tiszta piac, hiszen mindenhol találni visszatekert órájú használt autót.

A felmérés szerint Csehországban, Szlovákiában, Szlovéniában, Horvátországban, valamint Szerbiában minden tizedik autóval babráltak, míg Lengyelországban ez az arány 12 százalék, Magyarországon pedig 14 százalék.

