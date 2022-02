Redditre felkerült egy videó, melyben egy zöld színű Bentley előz meg egy furgont, majd a sikeres előzést követően úgy határoz, hogy büntetőfékezik egyet.

Amikor már azt gondolnánk, hogy ennyivel megelégedett, a sofőr újra lefékez, s bár a furgonos kikerüli, a Bentley sofőrje ezt szemmel láthatóan nem tudja feldolgozni.

Kipattan az autóból és igen frusztráltan elkezd üvölteni a másik sofőrrel, mire a rendkívül intelligens autóvezető fogja magát, és előkap egy baseballütőt, hátha ezzel megoldódik a probléma – szerencsére legalább annyi esze volt, hogy nem okozott kárt a másik autóban az ütővel.

Mivel a Redditre került fel a videó, nyilván sorra jöttek a kommentek is, az egyik hozzászólásban pedig egy felhasználó jelezte, hogy nagyon ismerős neki ez a zöld színű Bentley, és igaza is lett, ráadásul egy fotó is előkerült az autóról: a szín és a rendszám is egyezik, és valószínűleg a sofőr is ugyanaz lehet, hiszen igazán igénytelen módon sikerült ráparkolnia a vonalra a parkolóban.

