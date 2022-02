A Maserati még nem tervezi leleplezni az új GranTurismót, annak ellenére, hogy már pár hónapja be kellett volna mutatni, azonban a csillagok nem éppen a legszerencsésebben álltak, ezért a vállalat elhalasztotta a bemutatót és a piacra dobást is.

A kémfotók azonban továbbra is érkeznek, és most először láthatjuk jobban a GranTurismo formatervét, mivel az álcája kevésbé takar, mint korábban. Láthatjuk az első és hátsó lámpákat, a hűtőrácsot, valamint a karcsú sziluettet és az oldalsó formát is.

12 Fotó

Ez az új generáció nem szakít a múlttal. Nagyon hasonlít a leköszönő modellekre, és inkább csak egy felújított, áttervezett változat. A Maserati szerint azonban több változás lesz, mint ami látszik, különösen a belső térben, arról azonban egyelőre nem készültek képek.

Még mindig nem tudjuk, mi van a motorháztető alatt. A Maserati GranTurismo a Maserati MC20 3,0 literes Nettuno V6-os motorját kaphatja meg, kisebb teljesítményű változatban. Ez 600 lóerőt és 729 Nm-t ad le az MC20 hátsó részében, de a GranTurismo következő generációjában 500-550 lóerőre csökkenhet.

Később még egy 100 százalékban elektromos változat is készül, ami a Maserati számára az első. Ismét nem tudjuk, hogy mekkora lesz a teljesítménye és az akkumulátor kapacitása, de a Maserati várhatóan hamarosan többet fog mondani, amikor a GranTurismo még idén bemutatkozik, az EV azonban csak jövőre érkezhet legkorábban.

