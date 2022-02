Ezúttal a ma már kultautó-státuszba emelkedett Opel Calibra második generációját álmodta meg, méghozzá a mai kornak megfelelő dizájn szerint – számolt be róla a HVG.

X-Tomi az új Opel Astra alapjait felhasználva dolgozta ki az eredetinél valamivel rövidebb, de így is igen csinosra sikerült elképzelést. Akár egy Astra Coupé is lehetne belőle, igazán kár, hogy kevés az esély arra, hogy az Opel újra ráfeküdjön a sportosabb modellek gyártására.

Az új Astráról korábban mi is beszámoltunk, nemrégiben jelentették be az elektromos kombi érkezését, de a gyártás folyamataiba is bepillantást engedtek a Rüsselheimiek.

Bontó helyett feltámadás, így kapott új lehetőséget egy öreg Merci.