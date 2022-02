Jeff Koons és a BMW kapcsolata már több mint egy évtizedre nyúlik vissza, a

popkultúra egyik legmeghatározóbb alakja pedig most a BMW M850i xDrive

Gran Coupé alapjaira álmodott meg egy igazán egyedi limitált széria festést,

mely mindössze 99 példányban fog elkészülni.

"Az autón futó vonalak és csíkok egyre nagyobbak és vastagabbak lesznek,

ahogy haladunk a motorháztetőtől a csomagtérajtó felé, ez pedig már álló

helyzetben is a haladás érzését kelti, akárcsak a 'POP!' maszkolás és a

szélörvény. A kék árnyalat az űr végtelen tágasságát idézi" – mondta Koons a

különkiadás világpremierjén.

A különkiadás a THE 8 X JEFF KOONS nevet kapta, melynek igen bonyolult

karosszériafényezésében 11 különböző árnyalat egyvelegét láthatjuk: van itt

minden, a kéktől kezdve a sárgán és az ezüstön át egészen a feketéig. Ez pedig

egyben azt is jelenti, hogy nagyon sok munkát kell beleölni, ami miatt heti

szinten mindössze két példány tud kigurulni a gyárból.

Egy könnyed számítással pedig az is kiderül, hogy a heti kettő elkészített

fényezéssel a teljes széria gyártása közel egy évet vesz igénybe, és a fényezés

ára is bele lett építve az árába. Az Egyesült Államokban a normál M850i-ért 99

900 dollárt kérnek (31,4 millió forint), ám a különkiadás már jóval borsosabb,

350 ezer dolláros (110 millió forint) árcédulát kapott.

Ebből pedig szintén könnyedén megállapítható, hogy csak a fényezés 250 100

dollárt, átszámítva 78,6 millió forintot dob rá az egyébként sem olcsó példány

eladási árára. Ha esetleg rengeteg elkölteni való pénzed van, örülni fogsz, hogy

egy igazán egyedi autót kapsz majd kézhez, miután minden különkiadás egy

sorszámmal ellátott tanúsítvánnyal rendelkezik, melyet Jeff Koons és Oliver

Zipse – a BMW igazgatótanácsának elnöke – aláírása is igazol.

A példányok pedig annyira egyediek lesznek, hogy Koons még a használati

utasítás tokját is egyedi módon alkotta meg. Az Art Car a világpremier után

útjára indul, és megannyi művészeti kiállítás sztárja lesz Európában, Ázsiában

és a Közel-Keleten. Az egyedi modell 16th Istanbul Contemporary, a Paris

Photo, a Goodwood Festival of Speed, az Art Dubai, a West Bund Art & Design

Fair Shanghai, valamint az Art Basel Hong Kong kiállításain is megtekinthető

lesz - írta az Origo.

