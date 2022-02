Van a zene és van a ZENE. Van a motorokból és kipufogókból származó zene, és van a stúdióban bármilyen hangszerrel előállított zene. Néha az autók iránti szenvedély kéz a kézben jár a kották iránti szenvedéllyel, olyannyira, hogy a világ minden tájáról származó művészek számos olyan albumot és dalt jelentettek meg, amelyeken négykerekű modellek szerepelnek.

Ebben a listában a világ 10 legnépszerűbbjét mutatjuk be.

Beach Boys - Little Deuce Coupe (1963)

A Little Deuce Coupe című 1963-as albumot ugyanazok a szerzők írták, akik a Surfin' USA-t. A kaliforniai zenekar negyedik dalcsokrát az 1932-es Ford modellnek szentelték, amelyet akkoriban az egyik legjobb hot rodnak tartottak a piacon. Nem véletlen, hogy az autóról készült fotó, mely a borítón látható, a Hot Rod magazin címlapjáról származik.

Kraftwerk - Autobahn (1974)

A német zenekar az elektronikus zene úttörőjeként 1974-ben kiadta Autobahn című albumát, amelynek borítóján (ki hitte volna) egy német autópálya szakasz látható. A dizájnban felismerhető egy Volkswagen Bogár és egy Mercedes 280SE, két közel fél évszázaddal ezelőtti ikon. Az albumon többek között szerepel egy 22 perces, azonos című szám, amely gumiabroncsok, dudák és autórádiók hangjait keveri.

Madness - Driving In My Car (1982)

A londoni Madness zenekar egy 1958-as Morris Minort választott a kislemez borítójának főszerepére. Hazafias választás az Our House című slágerükről is ismert zenekartól, akik a brit kisautónak szentelték a dalt - és a klipet is.

ZZ Top - Eliminator (1983)

Gimme All Your Lovin', Sharp Dressed Man és Legs: Az Eliminator című album e három dalához készült klipben ugyanaz az 1933-as Ford Model B Coupe szerepel, mint a borítón.

Chris Rea - Auberge (1991)

A brit énekes Chris Rea autórajongó, és ezt az Auberge album borítójával is nyilvánvalóvá tette, amelyen egy Alan Fearley művész által festett Caterham Super Seven látható, amelyet ugyanaz a kék modell ihletett, amely Rea tulajdonában van.

Blur - Chemical World (1993)

A Chemical World a második kislemez a Modern World Is Rubbish című albumról. A borítóján egy Ferrari F40 látható, amely a 80-as évek végén és a 90-es évek elején világszerte a szuperautók referenciapontja volt.

Oasis - Be here Now (1997)

Az Oasis és az autók közötti kapcsolat nem éppen egyszerű. Ha azonban jobban megnézzük az album borítóján látható medencét, akkor egy Rolls-Royce Silver Shadow II-t láthatunk benne. A jelenet Keith Moonra (a The Who dobosa) utal, aki 1967-ben Lincoln Continentaljával egy szálloda medencéjébe hajtott.

Wheatus - Teenage Dirtbag (2000)

Az amerikai Wheatus együttes Teenage Dirtbag című kislemezének borítóján és videoklipjében is látható egy harmadik generációs Chevrolet Camaro, amelyet 1982 és 1992 között értékesítettek.

The Black Keys - El Camino (2011)

Ebben az esetben az album címe (amely olyan slágereket tartalmaz, mint a Lonely Boy és a Gold On The Ceiling) félrevezető. A borítón látható autó nem a legendás Chevrolet El Camino, hanem egy Plymouth Grand Voyager, ugyanaz a modell, amelyet a zenekar az első turnék során használt. Az egész albumon azonban több olyan fotó is található, amely az Ohio állambeli Akronban, a zenekar szülővárosában készült autókról.

Frank Ocean - Nostalgia, Ultra (2011)

Az amerikai rapper Frank Ocean első albumának illusztrálásához egy BMW 3-as sorozat E30-as generációját választotta. Konkrétan egy M3-as modellről van szó, amely könnyen felismerhető a többi változatnál agresszívabb karosszériafelszereléséről.

