A Volkswagen a 2022-es modellévre visszahozza a kínálatába az e-up!-ot. Az autógyártó közlése szerint 2020 végén azért állította le a kis villanyautó értékesítését, mert a szállítási idő akár 16 hónapra is nőhetett. A gyártás 2021-ben folytatódott, hogy feldolgozzák a lemaradást, és most az autógyártó visszahozza Németországban és végül Európa többi részén is.

A VW e-up! az autógyártó belépőszintű ajánlataként jelenik meg a villanyautó-szegmensben, a VW ID.3 alá sorolva. Eddig több mint 80 000 darabot adtak el a belőle világszerte. Németországban 2021-ben a második helyen állt a legtöbb új forgalomba helyezést elért tisztán elektromos járművek között.

4 Fotó

A jelenleg kapható egyetlen VW e-up! kiszerelés a Style Plus, amelynek listaára 26 895 euró, azaz a jelenlegi árfolyamokkal számolva mintegy 9,3 millió forint. Ez az ár tartalmazza a áfát Németországban, de nem tartalmazza a környezetvédelmi és innovációs prémiumért járó levonást, szintén Németországban.

A 32,2 kWh kapacitású akkumulátorrendszerrel a VW e-up! egy feltöltéssel legfeljebb 258 kilométert képes megtenni a WLTP szabvány szerint. A 40 kW-os egyenáramú töltéssel 60 perc alatt lehet 80%-ra tölteni a lemerült akkumulátort.

Miközben a Volkswagen 2021-ben teljesítette az e-up! megrendeléseit, a Dacia Spring átvette a helyét Európa legolcsóbb, belsőégésű motor nélküli új autójaként. A Kínából származó villanyautóra eddig több mint 46 000 megrendelés érkezett.

Úgy tűnik, a VW készen áll arra, hogy felvegye a harcot a Dacia Springgel a belépőszintű elektromos autók szegmensében. Két évnyi rivalizálás vár rájuk, mivel a Spring utódjának 2024-es bevezetését hivatalosan is megerősítették.

