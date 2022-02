A Garage 54-es fiúk megint itt vannak. Legutóbb egy Lada tetejéből készítettek légféket, ami egy félig sikeres kísérlet volt. Ezúttal egy ambiciózusabb projektjük van, mégpedig egy olyan motor építése, amely gázzal és dízellel is működik. Pontosabban a felét ólommentes üzemanyaggal, a másik részét pedig gázolajjal táplálják.

A kettős üzemanyaggal működő jármű ötlete nem új. A legelterjedtebb keverékek az LPG és a CNG, de egyetlen sorozatgyártású jármű sem kombinálta még a dízel és a gáz üzemanyag elegyét, és ennek jó oka van. Ezek az üzemanyagok másképp égnek el, ezért nem keverhető a kettő. A benzin a szikragyújtásra támaszkodik, míg a dízel kompresszióval termeli az energiát. De itt a Garage 54-ről van szó, Vlad és csapata pedig nem hagyja, hogy ez az akadály az útjába álljon.

A Garage 54 korábban már végzett üzemanyag-átalakítási munkát. Az orosz szerelők akkor egy Toyota dízelmotort tettek benzinüzeművé. De azt kérni ennek a Ladának a négyhengeres motorjától, hogy mindkettővel működjön, nem kis feladat. A megoldás az volt, hogy két karburátort kellett beszerelni, egyet a dízelhez és egyet a benzinhez.

Meglepő módon a motor beindult, és indításkor simán ment. De amint a dízel bekerült az üzemanyagvezetékekbe, az autó elkezdi felmondani a szolgálatot. A motor kopogni kezd és a kipufogócsőből kék füst száll ki. Végül a motornak elege lett, és már nem akart teljes teljesítményt adni.

A motor tehát nem volt boldog, de a furcsa elrendezés még így is elég messzire tudta hajtani a Ladát. Vlad arra a következtetésre jutott, hogy a sűrítési arány különbsége miatt a dízel üzemanyag nem gyulladt be annyira, amennyire kellett volna. Az üzemanyag szennyeződése is valószínűsíthető oka annak, hogy az autó a vége felé durván futott. Ennek ellenére a Garage 54 csapata sikeresnek nevezte a kísérletet. Ha a csapat megtalálja a módját annak, hogy két hengerben növeljék a sűrítést, a motor talán még simábban fog működni.

