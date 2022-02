Dél-Korea nem örül annak, ahogyan a Tesla a weboldalán a járművek hatótávolságára vonatkozó becsléseket listázza. Sőt, a koreai versenyhivatal (KFTC) odáig ment, hogy azt mondta, a Tesla "eltúlozza" a hatótávolságot, és hamis reklám miatt szankciókat szabhatnak ki rá, miután megsérti a dél-koreai tisztességes címkézésről és reklámról szóló törvényt.

Ezt követően a Teslarati szerint a Tesla máris megváltoztatott néhány szót a dél-koreai weboldalán, hogy tisztázza a hatótávolság-becsléseket. Míg korábban állítólag azt írták, hogy a Model 3 "több mint" 528 km-t tud megtenni egy töltéssel, most az áll ott, hogy "legfeljebb" 528 km-t.

Mindez arra vezethető vissza, hogy a Tesla járműveinek télen, illetve fagyos időben kisebb a hatótávolsága, mint enyhe időben, ami minden elektromos és gázüzemű autóra igaz. Bár a Model 3 bizonyos esetekben bizonyosan túllépheti a becsült hatótávolságot, ami arra utal, hogy a "több mint" kifejezésnek van értelme, vitathatatlanul sokkal nagyobb az esélye annak, hogy a legtöbb esetben nem fogja tudni elérni a becsült számot. Emiatt az 528 km-es hatótávolság "maximális" értékként való feltüntetése egyértelműbb.

Ráadásul Dél-Korea rámutat arra, hogy az ország más villanyautó-gyártói is "maximumként" hivatkoznak a hatótáv-becslésekre, így a Teslának is lenne értelme követni a példát. A KFTC szerint a Teslának most lehetősége van arra, hogy válaszoljon a Model 3 hatótávolságával kapcsolatos megállapításaira. Végül egy ülést is tartanak majd, hogy eldöntsék, a Tesla megsértett-e bármilyen törvényt és/vagy lesznek-e szankciók.

A Teslarati felhívja a figyelmet arra, hogy a hatótávolságra vonatkozó becslések csupán becslések, hasonlóan az üzemanyag-fogyasztáshoz. Egy autó bizonyos esetekben túllépheti őket, más esetekben pedig képtelen lehet elérni őket. Attól függően, hogy hogyan nézzük, a "több mint" és a "maximális" is félrevezető lehet, bár az előbbi vitathatóan félrevezetőbb, mivel azt eredményezheti, hogy valaki olyasmit vár, ami nem igaz. Másrészt, ha egy villanyautó túllépné a maximális hatótávolságát, az egyszerűen kellemes meglepetés lenne.

Különböző kiadványok és szervezetek is többször rámutattak már arra, hogy a Tesla US EPA hatótávolságra vonatkozó becslései gyakran elérhetetlenek. Ugyanakkor az USA-ban számos rivális elektromos autó az EPA által becsült hatótávolságot általában eléri vagy el is éri. Ez részben az autók tesztelésének módjával függ össze, bár aggodalomra ad okot egyes EV-vásárlók körében.

Mindeközben előkerült egy videó, amely azt hivatott bemutatni, milyen egy autókereskedés a kommunista Észak-Koreában. A videót itt lehet megtekinteni.