Ki ne szeretne szuperautó-gyűjteményeket böngészni? Ez a különleges gyűjtemény azonban más, mint a legtöbb: először is, bárki besétálhat és megnézheti ezt a több millió dolláros gyűjteményt, amely újabb és régebbi szuperautókból áll. És ha van elég aprópénze - sok aprópénze -, akkor bármelyik autóval kisétálhat, amit itt lát.

Üdvözöljük az F1rst Motorsban (az i helyett egy 1-essel), amely gyakorlatilag egy használtautó-kereskedés. Nem találni itt antennákra kötött lufikat vagy ablakokra ragasztott finanszírozási trükköket. Amit viszont találni, az egy sor Ferrari SF90 Stadale, amelyeket épp töltenek. Ha ez egy kicsit túlságosan fősodratú, akkor a Ferrarik mögött parkoló McLaren Speedtailhez is fordulhat. A mindössze 400 km/h-s végsebessége egyeseknek túl lassú lehet, így szerencsére egy Bugatti Chiron is van a telken. És mint minden modern márkakereskedésben, SUV-k széles választékából is választhatunk. Urus? AMG G63? Bentayga? Válasszon!

Ilyen az élet egy használtautó-kereskedésben Dubajban, a világ nem hivatalos szuperautó-fővárosában. Az F1rst Motors mégsem egy tipikus márkakereskedés. A Motor1.com globális kiadása nemrég látogatott el a kereskedésbe egy körútra, ahol találtak néhány igazán nehezen beszerezhető szuperautót. A Speedtail biztosan kiemelkedik, de mit szólnátok egy Porsche 911 GT2 RS Clubsporthoz? A Lambo rajongóknak pedig egy Huracan EVO GT Celebration után csoroghat a nyáluk, amelyből mindössze 36 darab készült. Vagy ha ezek az autók túl újak, akkor eladó egy Mercedes SLR McLaren Stirling Moss is.

Minden eladó tehát, de van egy bökkenő. Minden drága is. Nagyon drága. Egy 2022-es Ferrari SF90 Stradale-ért körülbelül 815 000 dollárt (kb. 250 millió forintot) kell fizetni. Egy Mercedes-AMG GT Black Series körülbelül 630 000 dollárért (kb. 190 millió forintért) kel el. És az a McLaren Speedtail? 4 200 000 dollárba (kb. 1,3 milliárd forintba) kerül. És ne feledjük, ezek használt autók - a F1rst Motors nem dolgozik közvetlenül autógyártókkal. A járműveket a tulajdonosoktól vásárolják meg, bár a kereskedő weboldalán szereplő autók közül soknál alig vagy egyáltalán nem szerepel futott kilométer.

Mivel az új szuperautók vásárlásának várakozási ideje néha egy évig vagy még tovább is eltarthat, a felár ellenére is van vonzereje annak, hogy az ember besétáljon egy kereskedésbe egy vagon készpénzzel, és még aznap egy Ferrarival vagy Lamborghinivel távozzon. Gazdagnak lenni Dubajban, milyen szép is lenne, de legalább így is körbejárhatjuk a bemutatótermet és álmodozhatunk ilyen dolgokról.

