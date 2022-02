A Volkswagen Amarok kedvcsináló-vonatán nincsen fék. A Volkswagen már januárban kiadott egy kis válogatást a vázlatokból, most pedig kaptunk még néhányat, amelyek oldalról és hátulról mutatják a pickupot.

9 Fotó

Ez még mindig nem a régóta várt teherautó végleges formája. A VW ezeket "gyártásközeli vázlatoknak" nevezi, amelyek az Amarokot elöl-hátulról (inkább hátulról) jól láthatóan mutatják. Biztosra vehető, hogy a túlzó sárvédőívek közel sem lesznek olyan agresszívek, mint amilyennek itt látjuk, és a vékony, alacsony profilú gumiabroncsok biztosan nem illenek egy Ford Ranger DNS-sel rendelkező terepjáróhoz. A teaserek azonban általános képet adnak arról, hogy mire számíthatunk.

Azt már tudjuk, hogy az új teherautó egy kicsivel nagyobb lesz, mint a leköszönő modell. Emellett egy V6-os TDI motort is tartalmaz majd, és mivel alatta a Ford T6-os platformja található, a különböző piacokon turbófeltöltős négyhengeres erőforrással is rendelkezhet. Az új vázlatok mellett a legújabb teaser egy sor vezetéstámogató technológiát ígér, amelyek a VW szerint újdonságnak számítanak a középkategóriás teherautók szegmensében, bár ezek részleteit a képzeletre bízzák. Azt is elárulták, hogy az új Amarok nem csak a méretét tekintve lesz nagyobb: az előző generációs teherautóhoz képest nagyobb hasmagasságot is kínál majd.

A 2023-as VW Amarokot a globális piacokon kínálják majd, bár az Egyesült Államokba nem várható, hogy az év végi debütálásakor eljut.

Mindeközben előkerült egy videó, amely azt hivatott bemutatni, milyen egy autókereskedés a kommunista Észak-Koreában. A videót itt lehet megtekinteni.