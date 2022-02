A villanyautók elterjedésével egyre több autós vág bele a belsőégésű motoros autók maszek villanyosításába. Ezt az S2000-et a Rywire Motorsports Electronics keltette életre, projektjüket a Hoonigan mutatta be.

Az S2000 eredetileg egy magas fordulatszámú négyhengeres motorral gurult le a gyártósorról, azonban ez a darab már a Chevrolet Volt akkumulátorcsomagjait használja, amelyek 160-193 km-es hatótávot adnak neki és egy Tesla villanymotornak, ami 500 lóerőt küld a kerekekre.

A villanymotor és az akksik párosítása nem volt egyszerű, a végeredmény simán befért a csomagtartó alá és még egy Quaife önzáró differenciálművel is sikerült megfejelni. Azonban nem tuning a tuning vizuális kiegészítők nélkül, ennek érdekében pedig a Rywire új, a VW ID-modelljeihez hasonló lökhárítót épített és a keréktárcsákat is aerodinamikusabbra cserélte.

Az utasteret sem hagyták érintetlenül a fiúk. Az üléseket például vörös-fekete Sparco egységek váltották, de új váltókart is 3D-nyomtattak és új digitális műszerfalat is összeeszkábáltak, amely a feszültséget, a gázpedál pozícióját és az akkumulátor pozícióját is mutatja a sebesség mellett.

Mindeközben előkerült egy videó, amely azt hivatott bemutatni, milyen egy autókereskedés a kommunista Észak-Koreában. A videót itt lehet megtekinteni.