A Renault csoport nyeresége még a korábbi előrejelzéseket is jóval meghaladta, ugyanis kiderült, hogy 2021-ben a vállalat összesen 888 millió eurós nyereséget produkált, ami bőven meghaladja a tárgyévre vonatkozó 800 millió euró körüli becsléseket.

Az autógyártó ezzel egy igen nehéz időszakon van túl, miután 2020-ban elérték a mélypontot, amikor nemhogy nyereséget, de brutális mértékű veszteséget könyveltek el: 8 milliárd (!) euró veszteséget jegyeztek 2020-ban. Nyilvánvaló, hogy a globális koronavírus-járvány negatív hatásai, valamint a járvány miatt bevezetett korlátozások okozták a gigantikus deficitet.

2020-ban mindent egyes eladott példány Renault, Dacia és Lada 0,8 százalékos veszteséget hozott a vállalatnak, ám ezt a balszerencsés időszakot sikeresen megfordították, és a tavalyi évre már 3,6 százalékos nyereséget jegyeztek. Az idei évre vonatkozó tervek és kilátások azonban jóval pozitívabbak, mint az elmúlt évek voltak, és úgy tűnik, hogy sikerült stabilizálni a Renault-Nissan-Mitsubishi szövetséget is.

Mint ismert, Carlos Ghosn elnök-vezérigazgató botránya, és a 2018 novemberében történt letartóztatása okozott jelentős problémát a szövetség kapcsolatában, ám most úgy tűnik, hogy ez is megoldódik. Ezen felül a Renault nagyszabású tervei között szerepel az is, hogy elindítsák a Renault új kínálatát, mely az Austral elnevezésű családi SUV bemutatásával veheti kezdetét.

Mindeközben előkerült egy videó, amely azt hivatott bemutatni, milyen egy autókereskedés a kommunista Észak-Koreában. A videót itt lehet megtekinteni.