Az összes legyártott Chiron Super Sport 300+ ugyanazzal az általános beállítással épült, de ez a példány a Sky View panorámatető-opciót is megkapta, ettől kicsivel könnyebb is lett. A karosszéria többi része szénszálas, narancssárga sportcsíkokkal, ami a hátsó szárnyon is megtalálható.

A TheTFJJ néven futó brit youtuber nemrég elvihette a francia hiperautót pár körre a brit fővárosban, de nem jutott sokáig, egy rendőr ugyanis észrevette, hogy nincs rajta első rendszámtábla. Érthető, hogy egy Chironon ez nem áll valami jól, de a törvény az törvény.

A videóban látható Chiron Super Sport 300+-t a H.R. Owen nevű kereskedésnek szállították le januárban, két másik példánnyal, amelyek közül az egyiknek a splitterén volt egy matrica a szükséges adatokkal, egy másiknak pedig rendes rendszámtáblája volt a jobb fényszóró alatt. Akárki is itt a tulajdonos, muszáj lesz valamikor felszerelnie egyet.

A Chiron Super Sport 300+-t ugyanaz a nyolcliteres, négy turbós W16-os hajtja, mint az eredeti Chiront, de 1500 helyett 1600 lóerővel. Az autó még 2019 augusztusában tudott 490,484 km/h-ra gyorsulni a VW ehra-lessieni tesztpályáján a cég hivatalos tesztpilótájával, a Le Mans-győztes Andy Wallace-szal a volánnál.

